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橘世代／【向上教養】爸媽沒保醫療險…子女憂

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

根據衛福部的數據，六十五歲以上者，每年每人的醫療花費約七萬到八萬元，人到老年，需要的醫療花費會比年輕時高，偏偏許多醫療險的實支實付都有給付年齡上限，從六十五到七十五歲不等。

投保醫療險，是期待保險可以負擔龐大的醫療費用，若是給付有年齡上限、保額不足，或是父母根本沒投保，子女可以怎麼辦？

理財主播葉芷娟建議子女先跟父母談談想法，像葉芷娟的媽媽會跟她說：「我的台積電股票就是我的醫療基金。」只要父母自己有盤算都是好事。但若沒有醫療險也沒有預留醫療基金，或許可以全家人一起將錢準備好。

她根據衛福部數據，每年預備至少七萬元來舉例，假設爸爸目前年齡離平均壽命還有廿年，至少要準備一百四十萬，看一下爸爸存款，若還有四十萬缺口，那麼爸爸每個月退休金下來別全花完，就要想辦法留一點當醫療基金，同時子女也可以存一些進去，不用急著馬上備齊，可以慢慢來，但要有紀律地每個月撥一點錢。

葉芷娟說，不妨直接跟父母說：「如果你不這麼做，到時候你會拖累我喔。」如果親子關係不錯，平時也有談錢習慣，爸媽比你想像得還能直接溝通，不用擔心。

父母 爸爸

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