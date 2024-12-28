愈晚愈冷 苗栗以北、宜蘭 今探10℃以下

中央氣象署預報員林定宜表示，今年首波強烈大陸冷氣團來襲，各地寒冷，且愈晚愈冷，但水氣減少，僅東半部有局部短暫雨，其他地區降雨趨緩，西半部、東北部僅十至十二度，花東地區十三至十五度，苗栗以北、宜蘭局部更有十度以下機率。

林定宜表示，受到強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北、宜蘭局部今天發布低溫特報，有十度以下低溫機率。明天清晨受輻射冷卻影響，局部也有十度以下低溫機率，白天冷氣團減弱、氣溫回升，中南部要留意日夜溫差大。

林定宜指出，下周二跨年，東北季風增強，北部、東北部轉涼，中部以北、東北部低溫約十三、十四度，南部及花東地區約十五至十八度，入夜較涼。

他也提到，若溫度及水氣配合得宜，今晨中部以北三千五百公尺以上高山有降雪機率，高山道路也可能積冰、結霜。另，今天桃園至台南、恆春半島及各離島沿海有強陣風機率。