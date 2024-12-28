聽新聞
0:00 / 0:00

三讀前藍有雜音 老福法急煞車

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
「老人福利法」修正草案，六十五歲以上、所得稅級距百分之廿以下長者健保費全免，不過最後未三讀。 記者劉學聖／攝影
「老人福利法」修正草案，六十五歲以上、所得稅級距百分之廿以下長者健保費全免，不過最後未三讀。 記者劉學聖／攝影

立法院會昨原本預計處理「老人福利法」修正草案，六十五歲以上、所得稅級距百分之廿以下長者健保費全免，不過最後未三讀。昨國民黨團大會出現雜音，傳出國民黨主席朱立倫下令通過此法，藍營不少青壯派立委則盼暫緩，藍營內部將再開會凝聚共識。

根據立法院初審通過的老人福利法修正草案，六十五歲以上、所得稅級距未達百分之廿的長者免繳健保費，由中央政府補助，不過此案在立法院二、三讀闖關前夕，引發醫界反彈，行政院也表態無法同意，且中央將大增三八四億元支出。

昨國民黨團大會上，國民黨青壯派、區域立委紛紛踩煞車，認為法案恐給人補助有錢老人之感，確實難以向年輕選民交代，應先暫緩；國民黨立委蘇清泉則轉達朱立倫意見指，這是國民黨總統大選的政見，希望老人福利法、老人免評巴氏量表政策可以通過。

財劃法闖關成功，也牽動藍營對老人福利法的態度。據了解，有一派藍委認為，既然財劃法已過關，無需再修法，由地方政府發放也行；但有偏鄉的立委認為，不是每個地方都有足夠經費，中央仍應依照各地方財政分級狀況補助。

藍營內部暫緩派、立法派兩方意見拉扯下，國民黨團昨天提出修正動議版本，改為六十五歲以上、綜合所得稅率未達百分之五的長者健保費由政府補助，據了解此為國民黨團底線。黨團首席副書記長王鴻薇說，內部還有一些意見，將再開會凝聚共識，而是否於下周二院會闖關，也尚未定案。

民眾黨立委張啓楷說，老人健保免費是民眾黨主席柯文哲競選總統時的政見，民眾黨團主張要立法，但是免健保條件調整為對不用繳稅、經濟比較不好的老人，中央應給予補助，地方則視情況補助。

老福法、就服法修法影響 製表／元氣中心 圖／聯合報提供
老福法、就服法修法影響 製表／元氣中心 圖／聯合報提供

保費 健保 國民黨

延伸閱讀

北院裁定柯文哲交保 嘉義民眾黨小草力挺阿伯：續當黨主席爭清白

裁定柯文哲交保…黃珊珊：阿北回家 這場仗現在才開始

柯文哲3000萬重保 黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦，等早上銀行開門籌錢

張啓楷凌晨喊「阿伯會出來」透露柯精神變好 還在庭上開玩笑

相關新聞

三讀前藍有雜音 老福法急煞車

立法院會昨原本預計處理「老人福利法」修正草案，六十五歲以上、所得稅級距百分之廿以下長者健保費全免，不過最後未三讀。昨國民...

橘世代／【向上教養】帶爸媽開通電子金融帳戶 方便管理退休金

人生行至六、七十歲，有時候連自己做了哪些投資、買了哪些保單都記不清楚了，更遑論跟子女討論，財經主播葉芷娟建議，電子化時代...

長者免健保費 專家憂拖垮健保 「政府應補強非免費」

立法院昨排審老人福利法及就業服務法，在野黨團原要力拚昨三讀通過，最後卻技術性拖延。專家指出，老福法修訂通過，未來六十五歲...

2030癌亡率降三分之一 破解肺癌是關鍵

最新公布的癌症登記報告顯示，肺癌已連2年成為「癌王」，死亡率更比第二名的肝癌高出近3成，賴清德總統提出「健康台灣」政策，...

研究線蟲的屢得諾貝爾獎，精蟲的沒有，為什麼？

今年諾貝爾獎得獎者之一是利用線蟲研究基因調控的兩位美國科學家。

健康你我他／從童年到成家 可愛貓咪陪伴療癒

對我而言：貓是充滿神祕感的動物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。