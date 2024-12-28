三讀前藍有雜音 老福法急煞車

立法院會昨原本預計處理「老人福利法」修正草案，六十五歲以上、所得稅級距百分之廿以下長者健保費全免，不過最後未三讀。昨國民黨團大會出現雜音，傳出國民黨主席朱立倫下令通過此法，藍營不少青壯派立委則盼暫緩，藍營內部將再開會凝聚共識。

根據立法院初審通過的老人福利法修正草案，六十五歲以上、所得稅級距未達百分之廿的長者免繳健保費，由中央政府補助，不過此案在立法院二、三讀闖關前夕，引發醫界反彈，行政院也表態無法同意，且中央將大增三八四億元支出。

昨國民黨團大會上，國民黨青壯派、區域立委紛紛踩煞車，認為法案恐給人補助有錢老人之感，確實難以向年輕選民交代，應先暫緩；國民黨立委蘇清泉則轉達朱立倫意見指，這是國民黨總統大選的政見，希望老人福利法、老人免評巴氏量表政策可以通過。

財劃法闖關成功，也牽動藍營對老人福利法的態度。據了解，有一派藍委認為，既然財劃法已過關，無需再修法，由地方政府發放也行；但有偏鄉的立委認為，不是每個地方都有足夠經費，中央仍應依照各地方財政分級狀況補助。

藍營內部暫緩派、立法派兩方意見拉扯下，國民黨團昨天提出修正動議版本，改為六十五歲以上、綜合所得稅率未達百分之五的長者健保費由政府補助，據了解此為國民黨團底線。黨團首席副書記長王鴻薇說，內部還有一些意見，將再開會凝聚共識，而是否於下周二院會闖關，也尚未定案。