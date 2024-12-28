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長者免健保費 專家憂拖垮健保 「政府應補強非免費」

聯合報／ 記者賴昀岫林琮恩李青縈／台北報導

立法院昨排審老人福利法及就業服務法，在野黨團原要力拚昨三讀通過，最後卻技術性拖延。專家指出，老福法修訂通過，未來六十五歲以上長者免健保費，恐拖垮健保；就業服務法修訂通過，開放八十歲以上長者免評巴氏量表，將排擠重症臥床者，找不到外籍看護工。

台大醫院癌醫中心院長楊志新說，每個人都需要為自己健康負責，若長者有經濟困難，政府可以協助，但不該一體適用，若長者仍有能力支付費用就該維持付費。

台北市醫師工會表示，修法一旦通過，政府負擔的補助金額將多出三百多億元，將造成世代分配不正義、資源受到排擠，血汗醫護會更血汗、健保財政負擔，保費勢必會上調。台灣醫療人力已不足、勞動價值嚴重受低估、醫療資源分配失衡，政府應協助補強而非以免費方式政策買票。

台灣弱勢病患權益促進會理事長陳莉茵說，健保須照顧重大傷病患者，落實風險分攤，與其討論放寬六十五歲長者繳納健保費，不如檢討現行中低收入免繳健保費的門檻過於嚴苛。

台灣健康聯盟籌備會召集人吳玉琴說，不論所得稅級距如何調整，補充老人保費本來就是不正確方向，部分地方政府施行的六十五歲長者免健保費的福利政策，其開出的支票不該由中央埋單，一旦修法通過政府將多支出三八四億，將影響原規畫挹注公務基金的預算。

此外，就服法若修法通過，八十歲以上長者免巴氏量表即可聘僱外籍看護工，家庭照顧者關懷總會表示，健康的長者也能聘僱外看，恐讓外看走向「家事工化」，讓真正有照顧需求的家庭，聘僱不到外看，成為政策下最弱勢的族群。

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