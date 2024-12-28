院長講堂／奇美醫院院長林宏榮 訂3大醫療方向 照顧台南人一輩子

以「咱的醫院照顧台南的鄉親，提供社會需要的醫療，別人不做的奇美來做！」為宗旨的奇美醫療財團法人奇美醫院，前身為逢甲醫院，創院迄今56年，奇美醫院院長林宏榮2年前接任院長，積極推動AI智慧醫療、全人醫療照護及無牆醫院，誓言要照顧台南人一輩子，讓奇美醫院成為民眾最信賴的醫療體系。

在奇美醫院服務近30年的林宏榮，是首位從成大醫院轉任奇美醫院的神經外科醫師，後來轉任急診醫學部主任，看透許多生老病死。「每一位病人都是我的老師。在急診最重要的醫療，就是要讓病人安心。」他說，這是奇美急診的核心價值。

林宏榮推動生活型態醫學，親自體驗連續血糖監測儀CGM儀器。圖／奇美醫院提供

引進醫病共享決策

目前林宏榮擔任社團法人台灣生活型態醫學會及台灣急診管理學會理事長，也曾任財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長，將「醫病共享決策」引進台灣醫療體系，同時推動「預應式醫療糾紛處理」，以減少及預防醫療糾紛等概念，促進台灣各大醫院重視醫病關係的課題。

「別人不做的，奇美來做」，林宏榮表示，奇美醫院要滿足並提供社會所需要的醫療，希望奇美能成為民眾最信賴的健康照護醫療體系，目前積極朝3大方向努力前進。

1.AI智慧醫療提升醫療品質

現今科技發達，台灣各大醫院對於最新醫療器材引進不遺餘力，不過在醫療上最重要的還是「人」，因此，透過醫師對病人、對疾病的了解，搭配適當的AI科技助理輔助，才能讓醫療品質達成卓越之效。

2.促進健康的全人醫療照護

奇美致力提供從懷孕、出生、成長、中老年長照到最後安寧的照護；台灣醫療發展相當成熟，如今最缺乏的是告訴民眾如何透過良好生活型態來維護、維持自我健康，「醫療不僅是要好的預後，更要有好的預防」。

3.推動無牆醫院

符合衛福部推動的「在宅急症照護醫療」政策精神，奇美規畫居家護理、居家醫療、居家住院及居家安寧等措施，是率全台之先的領頭羊，也到病人家中進行在宅胸腔X光拍攝，把醫院醫療延伸至病人的社區，未來更將發展「居家遠距監測」，達到「無牆醫院」理念。

籌備南科奇美醫院

奇美醫療體系中，奇美醫院是醫學中心，柳營奇美是區域教學醫院、佳里奇美是地區教學醫院，林宏榮指出，未來奇美持續以「深耕台南」為目標，致力經營完整的醫療體系，目前籌備興建「南科奇美醫院」，將補足台南醫療服務缺口的最後一塊拼圖。

雖然林宏榮工作繁忙、生活作息不定，自嘲沒有特別的養生方式，但他認為，如今生活型態醫學意識逐漸抬頭，並非每個人都適合用標準「刻板化」的健康模式去要求，只要生活型態注入健康的元素，就是一種養生的方式。像他平時會在住家附近的公園或校園操場慢跑，每周重訓1次，近期則響應醫院「日行7000步」的健康健走活動。

168斷食堅持9年

「我執行168間歇性斷食的生活型態長達9年，每天只吃2餐。」林宏榮說，他因為晚餐常需要參加應酬或餐會，免不了是大魚大肉，所以中餐會選擇多吃一些高纖維蔬菜、蛋白質等，盡量不吃澱粉及肉類，調節2餐之間的餐食，避免吃得「營養過量」。