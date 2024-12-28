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健康你我他／從童年到成家 可愛貓咪陪伴療癒

聯合報／ 文／探吉（中壢市）
有隻貓咪陪伴，是件多麼療癒的事情。圖／探吉提供
有隻貓咪陪伴，是件多麼療癒的事情。圖／探吉提供

對我而言：貓是充滿神祕感的動物。

小時候住鄉下，家中養了一隻母貓，平時總是四處遊蕩玩耍抓老鼠，捕獲獵物時，並非當場吃了牠，而是放在身邊把玩，當獵物想逃時，便快手快腳地抓回，一副看你往哪跑的姿態，也彷彿在向我們炫耀：你看，我厲害吧！

有回母貓杳無蹤跡好一陣子，四處尋找皆無所獲，等眼前出現一群幼貓喵喵叫，才知不動聲色隱藏多日，原來是躲起來生寶寶呀。不可諱言，在艱困貧瘠的童年歲月中，貓兒在我心靈上扮演著舉足輕重的角色。

婚後雖不住鄉下，社區裡有個好鄰居愛貓人士范范，她除了家裡養寵物，同時也養了黃色母貓黃妞、黑色公貓黑寶，牠們是戶外貓，時常待在機車坐墊或腳踏墊上，有時慵懶的躺在汽車引擎蓋上，或躲在汽車下方玩耍，自始至終沒見牠們為非作歹，或惹出任何事端，是社區9戶人家共同擁有的「街貓」。

憶及牠們從初始的戒慎恐懼、劍拔弩張、見人即閃，到後來時而伶俐，時而憨態可掬減少敵意，逐漸擄獲大家的心。

貓集神祕、慧黠、靈動於一身，牠們行動敏捷「動如脫兔」，也安若泰山「靜如處子」，清晨牠們目送匆忙的我上班，傍晚迎接疲憊的我歸來。有隻貓咪陪伴，是件多麼療癒的事情呀。

寵物 疲憊 貓咪

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