研究線蟲的屢得諾貝爾獎，精蟲的沒有，為什麼？

今年諾貝爾獎得獎者之一是利用線蟲研究基因調控的兩位美國科學家。

這也是利用線蟲這個1毫米大的小蟲做的研究，第六度獲得諾貝爾獎了。

一般人對線蟲可能連聽都沒聽過，反而是一般人耳熟能詳又牽涉到性有關的另一種重要的蟲─精蟲，應該也有不少人做研究，卻未能得諾貝爾獎，為什麼？

一個最主要的原因，是精蟲早在西元1677年就由荷蘭雷文霍克發現，而諾貝爾獎是在300多年後的1901年才設立。雷文霍克利用顯微鏡觀察他自己的精液，發現其中有大量微小、具有尾巴、會游泳的微小生物，現在我們稱之為精蟲。

雖然後來的試管嬰兒技術的發明者有獲得諾貝爾獎，但可能由於有關精蟲本身研究成果之應用，尚未能對生命科學或人類健康產生革命性的貢獻，所以一直未能獲得諾貝爾獎評審者的青睞。

反之，同樣名稱是「蟲」的線蟲，其研究之所以屢獲得諾貝爾獎，是因為它幫助科學家揭開了許多生命運作的核心祕密，而這些發現對醫學的進步有極大的貢獻。

線蟲通常生長在土壤中，只有1毫米大，全身只有1000多個細胞，但有完整的神經、肌肉及消化系統。此外，它身體透明，科學家可以直接看到細胞的變化，一目了然。而它繁殖快、養殖成本低，是好的動物模式，它幫助科學家找到生命如何誕生、運作和死亡的機制。此外，利用它可以開發基因治療的藥，對人類健康有重大貢獻。

對於生長在土壤中小不點兒的小蟲，居然對人類有那麼大的貢獻，印證了一句古代成語就是：天生我材必有用，對於低等生物的蟲蟲，我們不僅不能因它小而藐之，反而要存著謙卑、尊重生命的態度而待之才是真理。

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