幼兒打A肝疫苗間隔拉長 元旦起滿18個月、27個月接種

衛福部疾管署宣布，幼兒常規A型肝炎疫苗從明年元旦起，接種間隔從原本滿12個月、18個月各打一劑，延長為滿18個月、27個月施打，延長施打間隔主因是希望能與其他疫苗接種時間一致，提升幼兒疫苗的施打率。

A型肝炎主要經由食用受汙染食物、飲水、或人與人、或受汙染物品直接接觸及親密接觸而造成感染，接種A肝疫苗是最有效的預防措施。

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，明年起延長幼兒A肝疫苗的施打時間後，幼兒打第一劑A肝疫苗時，可與五合一疫苗第4劑同時接種；第2劑幼兒A肝疫苗則可與日本腦炎疫苗第2劑一同接種。

曾淑慧表示，避免家長誤會，此次延長A肝疫苗接種時間，並不會造成疫苗效益變差，反而是原本的接種時程，常有家長忘記，造成第一劑延後接種，而與第二劑間隔過短。明年元旦前，已接種第1劑的幼兒，應間隔至少6至12個月再打第2劑，接種單位也應留意接種間隔。

目前的幼兒公費A肝疫苗是由寶佳公益慈善基金會捐贈，接種1劑後，就有9成以上的保護力，完成2劑疫苗接種，可維持保護力達20年以上。

預防A肝感染，除接種疫苗外，仍應採取相關防護措施如注意飲食飲水衛生，不生飲、生食，以及保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前正確洗手，注意環境衛生及清潔等，以確保自身與家人的健康。