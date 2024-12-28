2030癌亡率降三分之一 破解肺癌是關鍵

最新公布的癌症登記報告顯示，肺癌已連2年成為「癌王」，死亡率更比第二名的肝癌高出近3成，賴清德總統提出「健康台灣」政策，目標2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一，中研院院士陳建仁直言，要達成該目標，破解癌王「肺癌」是關鍵，也是重中之重。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，B、C型肝炎是肝癌的風險因子，如果妥善控制即可及早預防，但肺癌與肝癌不同，除了已知抽菸、具家族史的民眾有較高的罹癌風險，還有更多的罹病風險因子，尚未得知。

楊泮池表示，從過去的研究資料顯示，台灣約三分之二的肺癌患者沒有吸菸，經篩檢並深入探討發現，具肺癌家族史的民眾肺癌檢出率高。

楊泮池說，台灣推動的五癌篩檢中，乳癌及子宮頸癌早期確診比例高，翻轉治療期別，台灣目前是第一個針對肺癌家族史及重度吸菸者，提供低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢的國家，計畫實施2年半已有13萬人接受篩檢，其中早期個案占8成以上，2030年目標篩檢人數達55萬人。

楊泮池指出，篩檢檢出率增加後，透過AI工具協助醫師進行影像自動分析，提供標準化判讀報告，縮短診斷時間、提高診斷準確度，能有助緩解病人焦慮，緊接是「超前部署完善早期治療」，透過深度解析國人癌症患者的個人化癌化程度或用藥反應，為發展精準醫療的新策略，如「台灣癌症登月計畫」，針對高風險早期復發患者發展治療方式提升存活率。