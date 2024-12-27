幹細胞外泌體助治療急性肺損傷 李光申團隊獲國家新創獎
新冠疫情以來，急性肺損傷是常見到的併發症，但缺乏有效藥物治療，李光申醫師帶領研究團隊成員以「間質幹細胞外泌體應用於急性肺損傷治療」研究項目，角逐第21屆國家新創獎獲得「學研新創獎」的殊榮。
第21屆國家新創獎評審總召集人、生策會副會長楊泮池表示，新創獎舉辦以來，已評估超過2800項技術，其中從學校和生醫界推進成功創業的已經有178家，資本總額近238 億元台幣，在過去5年中，已經有39家團隊站上這個舞台，成功募資高達 18 家，募資總金額超過50億元以上。
在各類獎項方面，國家新創獎除了有依企業性質畫分的「企業新創獎」、「國際新創獎」、「初創企業獎」外，還有依研究進程區隔的「學研新創獎」、「臨床新創獎」、「新創育成獎」等獎項，李光申團隊則是以「間質幹細胞外泌體應用於急性肺損傷治療」獲得「學研新創獎」的殊榮。
國內知名醫師科學家李光申博士，經多年努力，成功開發出獨特的幹細胞外泌體技術平台，能有效調控免疫巨噬細胞，降低發炎反應，並促進肺部組織修復，研究團隊，包括陳瑜帆博士及林威廷博士，以「間質幹細胞外泌體應用於急性肺損傷治療」為主題的研究成果，榮獲第二十一屆國家新創獎「學研新創獎」。
李光申博士指出，急性肺損傷是許多重大疾病的常見併發症，患者的死亡率極高。即使成功度過急性期，後續生活品質往往受到嚴重影響。隨著新冠疫情爆發，對於能有效治療急性肺損傷及急性呼吸窘迫綜合徵的創新療法需求更加迫切。
國家新創獎是國內生醫及大健康領域的最高指標性獎項，旨在表彰推動產業進步的創新力量，並促進以科技創新為驅動的產業升級。本屆獎項設有「企業新創獎」、「國際新創獎」、「初創企業獎」、「學研新創獎」、「臨床新創獎」及「新創育成獎」等多個類別。
李光申博士團隊的研究成果除獲得國家新創獎肯定外，今年初發表在國際知名期刊 Molecular Therapy-Nucleic Acids，李光申表示：「在研究過程中，我們克服了重重困難，這次能獲得殊榮，我由衷感謝研究團隊的努力與付出。希望這項技術突破能早日進入臨床試驗，最終開發成為創新藥物，造福更多患者」並強調，外泌體不只是能作為化妝品原料，也可以開發為生技新藥，造福更多急重症患者。
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