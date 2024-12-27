慢性病看診一站式服務 健保署長石崇良：勢必銜接長照精準健康

再過4天，台灣就正式邁入超高齡社會，屆時65歲以上長者人口占總人口比率達到20%，長者照顧更顯重要。衛福部健保署持續推動大家醫計畫、居家醫療、居家急症照護等。健保署長石崇良說，65歲以上長者高達8成有一種以上慢性病，對於慢性病照顧是重中之重。

面對高齡化社會到來，傳統看診醫療型態必須轉型，須走向「以家為主」、的照顧。石崇良說，全國65歲以上長者失能占比約15％到16％，健康、亞健康長者占比為85%，因此，除照顧失能患者外，健康、亞健康長者的照顧也十分重要，以避免落入失能狀況。

石崇良今天至南投埔里陳宏麟診所視察，該診所針對糖尿病等慢性患者採整體醫療規畫及一站式服務，並參與11項健保署論值計酬計畫中的7項，全面提供患者照護；一站式服務為病人一進診所先量血壓、血糖，並接受營養師衛教諮詢，看診前還會接受眼底、糖化血色素檢查，才進行看診，如此比大醫院還方便；另，診所也結合日照中心、長照巷弄站、健身房，協助長者獲得更好的照顧。

石崇良說，高齡社會下，一定要強化社區醫療，並以人為中心的整合性照顧，陳宏麟診所將病人健康風險進行分類，並針對健康老人提供體能促進、預防保健，而健保署明年也會將資訊系統與長照系銜接，讓國人均可獲得精準健康。

70多歲魏伯伯中風3次且心肌梗塞裝有5支心臟支架，101年至今，因三高問題在陳宏麟診所就醫，平時由日照中心協助施打胰島素、口服藥及自我監測，並參與日照中心活動，中餐部分也由日照中心提供，目前三高、尿酸控制穩定，但常因家中子女爭執，心情低落多吃食物或安眠藥讓心情安定。