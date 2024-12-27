立院原訂今審查老人福利法修法 健保署長石崇良憂破壞健保精神

立法院今天原預計三讀「老人福利法部分條文修正草案」，但條文涉及65歲以上長者免繳健保費，引發外界關注。據了解，國民黨團目前還在整合意見，將朝向65歲以上長者綜合所得稅率20%下修至5%，待下周二院會前的黨團大會再收意見如何。

對於「老人福利法」修正條文，石崇良說，他是十分地憂心，目前條文暫緩審議「這是對的」，因健保精神是互惠互利，每個人都應該繳保費，依「健保法」規定，繳交健保費對象共分為6類，各自有應負擔的費用。

石崇良說，以一般受薪階級來說，健保費自付6成、雇主3成、政府1成；自行開業或由縣市政府區公所投保者則是自付6成、政府4成；身為雇主則是百分之百自付，若是低收入戶、軍人、矯正機關收容人等，政府也有相關補助機制。

若「老人福利法」修正條文通過後，65歲以上綜合所得稅率20%以下者，將免繳健保費，占所有65歲以上長者近9成。石崇良說，健保精神為量能付費、互利共生，繳費對象從未以年齡區分，65歲以上年長者不代表沒有繳費能力，一旦補貼後，就會破壞相關精神，並造成世代不公平的情形。

石崇良說，現在65歲以上族群，還在工作的人很多，甚至也有65歲以上的醫師還在執業，如果這些人都不用繳健保費「也很奇怪」，健保制度仍應符合公平、正義原則；雖然很多人說，65歲以上長者免繳保費，可以減輕他們的負擔，但健保財源仍是來自於全民繳交的稅金，或要再增收健保費用，兩者都是增加全民負擔。

行政院今年挹注健保380億元，但若65歲以上長者免繳保費，相關支出將高達360多億元，兩者相減後所剩無幾，將影響原本要挹注健保的部分，恐再限縮給付，並非全民之福。石崇良說，年長者需要的是醫療服務，而不是省這一點點錢。

醫改會執行長林雅惠表示，反對喪失政策評估、社會討論的粗糙決策過程，相關政策需要制度配套的精進，「過」與「不及」皆有失之，才能避免將帳面的貧窮錯認為真正的貧窮。