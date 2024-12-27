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首屆飛閱台灣攝影獎 齊柏林基金會盼找到下一位齊柏林

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
首獎得主劉子正以「雲林台西海埔新生地」作品脫穎而出。記者劉懿萱／攝影
首獎得主劉子正以「雲林台西海埔新生地」作品脫穎而出。記者劉懿萱／攝影

已故知名導演齊柏林今60歲冥誕，齊柏林基金會藉此舉辦首屆「飛閱台灣攝影獎」頒獎典禮，盼能找到下一位齊柏林，吸引3863件作品參賽。基金會董事、齊柏林之子齊廷洹說，希望父親冥誕這天不再只是緬懷，更是延續父親熱愛土地的行動，守護台灣環境的精神。

看見．齊柏林基金會秉持「永續、扎根、傳承」理念，自2021年啟動尋找下一個齊柏林計畫，今年推出「飛閱台灣攝影獎」，鼓勵影像創作者以空拍視角記錄台灣的自然地景與人文風貌。攝影獎涵蓋「自然映像」、「人文紀實」及「地景紀實」3大主題，其中「地景紀實」更要求參賽者聚焦齊柏林曾拍攝的經典地點，以延續環境變遷的紀錄工作。

齊廷洹提及，父親對台灣的熱情與影像紀錄的執著，不希望因齊導2017年離去而中斷，他還說過去父親拍攝「月世界」的經驗，當地農民克服環境的智慧，啟發他對台灣土地的重新認識，且每當拿出照片時，也倍感親切。齊說，希望每年都能透過這個平台，匯聚更多影像愛好者。

這屆攝影獎吸引來自全台的攝影師踴躍投稿，經過專業評審團的層層篩選，最終選出25件獲獎作品。首獎得主劉子正「雲林台西海埔新生地」脫穎而出，他說，拍攝當天空拍機在強風中飛行不穩，卻因一抹穿透雲層的陽光，捕捉保安林與六輕煙霧交織的震撼畫面。

基金會在淡水「齊柏林空間」舉辦攝影展，展出所有得獎作品，展期至2025年1月24日，並將於全台各地巡迴展覽，而第二屆飛閱台灣攝影獎將在2025年第2季登場，邀請更多創作者加入，用影像講述台灣的故事。

齊柏林基金會舉辦首屆「飛閱台灣攝影獎」頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影
齊柏林基金會舉辦首屆「飛閱台灣攝影獎」頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影

攝影師 柏林 空拍機

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