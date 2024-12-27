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迎超高齡化社會 民團提續增健康投資等5建言

中央社／ 台北27日電

超高齡化社會腳步近，台灣健康聯盟籌備會今天檢視總統賴清德上任以來健康政策成績，提出持續增加健康投資等5大建言，期許政府帶頭，真正落實台灣醫療與國際接軌。

台灣將在2025年邁入超高齡化社會，台灣健康聯盟籌備會今天舉辦記者會，檢視政府今年5月20日以來推動健康政策成績，並公布透過網路搜尋「健康投資」相關10大關鍵字，分析民眾關注的重點健康及醫療議題。

10大關鍵字包括「健保永續」、「藥物給付」、「癌症治療」、「精準醫療」、「新藥預算」、「預防醫學」、「醫護工作環境」、「國際接軌」、「點值保障」及「心理健康」。

台灣健康聯盟籌備會召集人吳玉琴指出，以賴總統推動「健康台灣」政策，與2023年「台灣健康投資報告」建議進行比對，「提升醫療保健支出GDP占比至8到11%」一項，暫未見於2024年健康政策中具體落實；在新藥可近性、給付與國際接軌等目標上，與病友及產業所期待的政策方向仍有差距。

台大公衛學院流行病學及預防醫學研究所教授陳秀熙表示，台灣在2025至2050年間會面臨各種不同世代多元健康照護負擔，例如年輕人跨世代健康照顧負擔、老化疾病加速醫療負擔、罕見疾病照護、長照照護、心理衛生問題等，都需要社會整體資源投入。

他建議，解決健康照護議題，必須把前瞻系統規劃、精準智慧科技、資源可近平等、共融世代包容、健康平等人權、國際永續經營等納入，讓台灣全民以「健康台灣」為基礎，邁向2050年全世界追求健康平等的目標。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿呼籲，政府應加速新藥給付流程，縮短等待時間，並逐年編列充足的新藥預算，確保給付範圍接軌國際治療指引，發揮新藥最佳治療效果。

台灣健康聯盟彙整各界意見，提出5大健康投資政策建言，包含政府持續增加健康投資，改善國民健康指標，拓展多元財源及推動改革，確保健保永續經營；醫療支出是投資，呼籲政府持續優化醫事人員薪資及執業環境。

另外，全球護理人力短缺，應優化醫護勞動權益，強化醫療體系韌性；增加新藥預算，加速新藥給付時間及生效率，確保病友就醫權益；確保新藥給付範圍接軌國際治療指引，新藥治療效果最佳化。

健保 永續 醫學

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