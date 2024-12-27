印象派光影藝術展在高雄 展期至2025年4月

國立科學工藝博物館今天舉辦「印象派150週年光影藝術展-高雄站」開幕記者會，結合聲光科技與沉浸式場景，展期到明年4月6日。高雄知名吉祥物高雄熊、蜜柑站長等也盛裝出席。

主辦單位翡冷翠文創表示，今年是印象派誕生150週年，探索印象派之美成為國際盛事，光影展年初在台北展出，吸引12萬觀展人潮。科工館因場地挑高優勢，具有更多的獨家亮點，有全新打造高規格的投影區、名畫家自畫像拍照牆等，將是南台灣近年來最大規模沉浸式藝術展。

科工館長李秀鳳致詞時表示，這場藝術革命深刻影響了後來全球藝術的發展，印象派的特別畫風，讓光影的改變、對時間的瞬間印象、未經修飾的筆觸與色彩、構圖寬廣無邊。而此展是科技與藝術的跨界融合，從光影中看見藝術的自由與生命力。

展覽主打沉浸式的觀展體驗，透過藝術家對自然、生活與光影的詮釋，展現印象派畫作的雋永魅力，分為4大主題區，包括黃金印象、花都風情、光影之舞、四季之歌等。

「黃金印象」主要是呈現印象派的起源與歷史脈絡，回顧這場藝術運動如何顛覆傳統、改變世界藝術的走向。「花都風情」則聚焦於莫內、雷諾瓦、馬奈等藝術家的城市描繪，展現19世紀巴黎的繁華與浪漫。「光影之舞」則是科工館專屬特色區，以多媒體技術重現印象派畫作的光影之美。

「四季之歌」呈現莫內的「睡蓮」與「麥田」系列，展區結合了聲光科技和沉浸式場景設計，觀眾宛如置身莫內的池塘、雷諾瓦的舞會或梵谷的星空中，透過巨型投影和多媒體互動，感受印象派對光影與色彩的敏銳捕捉。