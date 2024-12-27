第9屆台積電青年築夢計畫 鼓勵年輕人莫忘初衷追夢

台積電青年築夢計畫今年邁入第9年，主題為「永續，由我們決定」，共有128組青年隊伍參與初賽，最終有9組團隊脫穎而出，能夠從300萬元總獎金中分得築夢資金，今年關注環境生態、原住民、新住民議題的團隊尤其受評審青睞，評審期許獲獎團隊秉持「利他」精神，鼓勵青年們莫忘初衷完成夢想。

台積電文教基金會執行長許峻郎鼓勵年輕人閱讀「張忠謀自傳」。他提到，張忠謀54歲才回台灣開啟台積電，這段經歷值得大家思考如何規畫自己的人生，因此鼓勵20幾歲的年輕人們，不管結果如何，都永遠有機會重新開始、歸零，期許年輕人選擇自己最好的戰場，不必與他人比較，要珍惜自己的理想，要為自己人生的戰場與夢想奮鬥打拚。

今年第9屆台積電青年築夢計畫獲獎的團隊都來自全台各大學，不僅可以有總獎金300萬元的築夢獎金圓夢，還能夠獲得由台積電文教基金會安排的台積電員工擔任築夢陪伴業師，在未來1年裡陪伴9組隊伍展開精彩的築夢旅程。

其中幾組隊伍特別受評審矚目，例如由清大學生王珮姍及台師大學生張拾墨組成的「Plan T」隊伍便向評審介紹台灣原生種的「華他卡藤」，這種藤本植物具有甜味阻斷劑的效果，能應用在調酒上，令評審試喝後留下深刻印象。

他們將展開台灣本土植物風味推廣計畫，選出至少10種原生種植物，利用築夢獎金整理出版台灣原生種植物風味教材、舉辦講座，評審鼓勵他們能夠將刊物出版成冊後，藉由紙本及線上發行，讓更多台灣人認識台灣獨有的「台灣味」應用於料理上。

也有新住民二代組成的劇場團體，希望藉由舞台表演讓台灣人認識新住民的多元文化，還有來自東華大學的排灣族學生希望出版繪本，收集原住民語料及原民青年離鄉的故事，讓大眾更認識原住民文化傳承及身分認同。

台積電文教基金會董事彭宗平稱讚今年參賽隊伍普遍具有「利他」的精神，他鼓勵青年將張忠謀與輝達創辦人黃仁勳作為學習典範，永遠保持學習態度，才能在人生不同的時期具備有解決問題的能力，持續地向人生的目標邁進。