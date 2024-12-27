準確度等同CT、MRI 好心肝AI超音波肝腫瘤診斷獲新創獎

好心肝基金會與台大醫院、聰泰科技開發公司三方所共同研發「人工智慧應用於肝腫瘤超音波影像之自動偵測及辨識軟體」（iGood Liver AI），昨獲頒第21屆國家新創獎之臨床新創獎。好心肝基金會執行長粘曉菁表示，該系統可用於判斷肝腫瘤良惡性，且辨識度高達9成，精確度相當於電腦斷層、磁振照影診斷。

粘曉菁表示，此辨識軟體是將台大醫學院名譽教授暨好心肝基金會董事長許金川數十年的超音波判讀肝腫瘤珍貴經驗雲端化，讓醫療人員幫病人做腹部超音波檢查的同時，猶如身旁有肝腫瘤診斷經驗豐富的教授，輔助即時判定肝腫瘤的良惡性。

研發過程，軟體搜集2002年至2020年期間，台大醫院1576名患者共6001個肝臟腫瘤超音波影像，且透過電腦斷層（CT）或磁振造影（MRI）影像或病理結果確定肝腫瘤診斷，影像再由超音波專科醫師標記出每個腫瘤部位，在超音波檢查同時，即時提供肝腫瘤良惡性的判讀結果。

粘曉菁表示，肝臟整體器官體積過大，需要專業技術及各種角度，才能避開肋骨及腸胃氣體干擾，且肝臟超音波檢查不像其他小器官之超音波檢測，一個或少數畫面即可看清器官完整全貌，沒有氣管、肌肉群或脂肪層等可固定參考之指標點。因此，肝臟超音波檢查過程中，高度仰賴操作者經驗與技術，難以在當下即早發現肝腫瘤。

「iGood Liver AI」可協助醫事人員在執行腹部超音波檢查時，僅需接上超音波儀器並啟動，即可在螢幕上立即偵測肝腫瘤位置及辨識良惡性，過程中就像專家在旁指導，讓病人診斷及治療更加精準及完善。

粘曉菁說，肝癌診斷較為特殊，是極少數不一定要經由病理切片即可確診的癌症，超音波因為快速方便又沒有輻射，是早期診斷肝癌的主要工具，當超音波發現肝腫瘤時，即可安排其他高階影像檢查，研發肝腫瘤AI協助判讀超音波影像，並優化超音波的準確度可比擬CT或MRI，將有助於提升肝腫瘤及肝癌的診斷。

「病人進行腹部超音波檢查後被告知罹患肝腫瘤，通常心理忐忑難安，確診良性或惡性腫瘤將面臨全然不同之追蹤檢查甚至治療計畫。」粘曉菁表示，若能在快速便利之腹部超音波檢查同時，協助醫師診斷肝腫瘤之良惡性，將可緩解病人擔憂罹患癌症之恐慌心情，並可減緩病人被安排進一步高階影像檢查之等候焦慮，也能減少高階影像醫療檢查之安排與支出。