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2030癌症死亡降三分之一 陳建仁：破解肺癌是重中之重

聯合報／ 記者賴昀岫林琮恩／台北即時報導
國內10位頂尖肺癌防治權威專家，齊聚共商「健康台灣肺癌防治領航策略聯盟」籌組。記者賴昀岫／攝影
國內10位頂尖肺癌防治權威專家，齊聚共商「健康台灣肺癌防治領航策略聯盟」籌組。記者賴昀岫／攝影

最新公布的2022年癌症登記報告顯示，肺癌已連2年成為「癌王」，中研院士楊泮池說，2022年肺癌佔整體癌症死亡率21.8％，比肝癌來得高，但尚無明確的發生原因，賴清德總統提出「健康台灣」政策，目標2030年達成癌症標準化死亡率降低三分之一，前副總統、中研院士陳建仁直言，要達成該目標，破解癌王「肺癌」是重中之重。

陳建仁指出，肺癌早期症狀不明顯，診斷期別攸關存活率，診斷期別越早存活率越高，由2011年至2022年的肺癌標準化死亡率數據來看，已有16%的降幅，不過肺癌仍是長期以來國人癌症死亡率最高的癌症，早期篩檢及診斷，提升早期發現的比例，盡早接受治療，是提升肺癌存活率、降低死亡率的關鍵。

為此中研院院士楊泮池領軍，號召國內10位頂尖肺癌防治權威專家，齊聚共商「健康台灣肺癌防治領航策略聯盟」籌組，以「落實篩檢、精準診斷、早期治療」為三大目標，致力於提升肺癌篩檢普及率、導入精準醫療工具及完善治療策略，全面強化肺癌防治能量。

楊泮池說，台灣每年約增加1.8萬名肺癌患者， 有一半的患者在第四期被診斷，用了很多資源存活率卻不好，所以早期診斷最為重要，早期發現自然會降低死亡率，再來是要找出病因，為何三分之二患者沒抽菸卻罹患肺癌。

楊泮池表示，低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢計畫實施2年半來，已有13萬人接受篩檢，其中早期個案占8成以上，目標在2030年超過現行篩檢量的4倍，達55萬人，但目前五癌篩檢中，僅乳癌及子宮頸癌有翻轉期別，早期確診比例高，肺癌晚期確診比例仍偏高，而且篩檢族群偏小眾，建議必須根據最新研究結果持續擴大篩檢族群。

在精準治療方面，楊泮池說，篩檢檢出率增加後，也會增加肺癌診斷的量能負擔，AI數位工具協助醫師進行影像自動分析，提供標準化判讀報告，縮短診斷時間，並提高診斷準確度，也能幫助縮短診斷等待時間，減少病患焦慮，讓早期肺癌患者能更快接受治療。

楊泮池指出，早期發現、早期治療可有效提升預後，對於延長存活時間有重大影響，超前部署完善早期治療，可幫助降低復發、延長存活，將會是肺癌死亡率下降的關鍵指標，深度解析國人癌症患者的個人化癌化程度或用藥反應，則是發展精準醫療的新策略。

在台灣約三分之二的肺癌患者沒有吸菸，預防一定要知道發生原因，台大醫院外科部主任陳晉興說，現在不抽菸的肺癌患者愈來愈多，女性患者也增加，可能的危險因子除了抽菸、空汙、油煙等，還有甲醛等室內空汙，或者含石綿的化妝品等，目前最重要的，還是研究沒有這些危險因素的患者，為什麼愈來愈多。

另外，台灣健康聯盟籌備會今天舉辦「健康投資政策建言」記者會。台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣在2025至2050年間會面臨各種不同世代多元健康照護負擔，例如年輕人跨世代健康照顧負擔、老化疾病加速醫療負擔、罕見疾病照護、長照照護、心理衛生問題等，都需要社會整體資源投入。

陳秀熙建議，解決健康照護議題， 必須有前贍系統規劃、精準智慧科技、資源可近平等、共融世代包容、健康平等人權、國際永續經營，讓台灣全民以「健康台灣」為基礎，邁向2050 年全世界追求健康平等的目標。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，政府應建立合理的醫事人員薪資制度，確保薪資與工作強度、專業技能及責任風險相匹配；其次，優化醫事人員執業環境至關重要，政府也應加強醫院管理政策。而政府更要重視投資醫事教育與人才培育，並需要和醫療機構、社會大眾需共同建立對醫療支出的正確認知，將醫療投資視為國家發展的基石。

 護理師護士公會全國聯合會副理事長林綉珠表示，應優化醫護勞動權益強化醫療體系韌性，才能迎向超高齡社會的醫療需求及全球人力短缺的事實，提升護理人員的薪資待遇、營造良好的工作環境，強化護理環境韌性，不僅是保障護理人員權益的重要措施，更是為整體醫療體系的長遠發展奠定基石。

台大公衛學院教授陳秀熙（右5）表示，台灣在2025至2050年間會面臨各種不同世代多元健康照護負擔。圖／台灣健康聯盟籌備會提供
台大公衛學院教授陳秀熙（右5）表示，台灣在2025至2050年間會面臨各種不同世代多元健康照護負擔。圖／台灣健康聯盟籌備會提供

患者 死亡率 肺癌

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