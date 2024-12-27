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「寒士吃飽30」募款只達4成 人安急籲大眾雪中送炭
入冬首波強烈大陸冷氣團來襲。人安基金會指出，天氣急凍會讓猝死率增加，根據消防署統計，從12月12至24日，全台已高達587人猝死，而氣溫驟降，對寒士無疑是嚴峻的考驗。過年將近，為能讓寒士也能溫暖過年，人安正緊鑼密鼓募集年禮及應急紅包，但今年捐款不如預期，剩16天，捐款僅達4成，急籲各界雪中送炭。
人安基金會說，過年是家戶團圓的日子，清寒家庭卻經常以泡麵果腹，街友可能餓到蜷縮牆角。為讓寒士也能溫暖過年，人安基金會連續35年籌辦「寒士吃飽30」送禮到家活動，預計明年1月13到24日，將年禮、應急紅包，送至清寒單媽、學子、老窮、街友等寒士手中。
人安說，往年此時是捐款旺季，今年卻是冷冷清清，讓站長更為心急。平安站長與時間賽跑，一面趕著募集經費、禦寒衣物、暖暖包、睡袋，另外也加強夜訪，發放保暖物資給需要的寒士；平安站點亮「防寒燈」，開放年老體弱街友夜宿。不過，目前經費僅達4成，每份年禮800元、應急紅包600元，亟須民眾支持，讓寒士不再冰冷過年。
線上支持https://reurl.cc/Eg6enm愛心專線02-2836-1600分機293吃飽小組。劃撥帳號：19695227（戶名：人安基金會，備註：吃飽小組）
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