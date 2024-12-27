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台金春節第3波加班機確定！ 4658座位1/6日上午9時開搶

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣觀光處長許績鑫代表縣長陳福海率隊親赴民航局與各航空公司協調春節第3波加班機。圖／縣府提供
金門縣觀光處長許績鑫代表縣長陳福海率隊親赴民航局與各航空公司協調春節第3波加班機。圖／縣府提供

114年春節共9天連假，為讓鄉親順利返鄉過節，觀光處長許績鑫今天代表縣長陳福海率隊赴民航局與各航空公司協調春節第3波加班機，第3波預計加開北金雙向尖峰時段來回班機各34架次、中金及高金來回班機各1架次，訂於114年1月6日(星期一)上午9時統一受理民眾訂位。

根據縣府統計，從113年12月18日至12月24日，金門航線的機位需求多集中在台北至金門間，由於此次春節疏運各航空公司於開放正班機及第1、2波訂位時，即已釋出大部分運能，經縣府努力協調各航空公司並同意保障各航班搭載人數後，於非常緊湊的時間下，調度出本次春節第3波加班機。

第3波預計加開北金雙向尖峰時段來回班機各34架次、中金及高金來回班機各1架次，總共可提供4658個座位數，並訂於114年1月6日(星期一)上午9時統一受理民眾訂位。因此波加班機機位有限，民眾需有短時間內即被訂購一空之心理準備，而縣府也將依實際需求，持續跟航空公司協調爭取加開班機，讓鄉親順利返鄉過年。

縣府指出，第3波加班機的訂位方式與前兩波相同，機位非常有限，民眾訂票後，必須在3日內完成開票手續，否則訂位將會被航空公司取消，請民眾務必注意。此次春節加班機的票務將加註「限當日當班次有效」，並且要求旅客在航班起飛前辦理退票，逾期未辦理退票的將視為作廢。

第3波加班機將於春節期間運行，預計將加開34架次北金雙向尖峰時段的來回班機，將於114年1月6日（星期一）上午9時起統一受理民眾訂位。圖／縣府提供
第3波加班機將於春節期間運行，預計將加開34架次北金雙向尖峰時段的來回班機，將於114年1月6日（星期一）上午9時起統一受理民眾訂位。圖／縣府提供

加班 春節 航空公司

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