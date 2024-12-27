台金春節第3波加班機確定！ 4658座位1/6日上午9時開搶

114年春節共9天連假，為讓鄉親順利返鄉過節，觀光處長許績鑫今天代表縣長陳福海率隊赴民航局與各航空公司協調春節第3波加班機，第3波預計加開北金雙向尖峰時段來回班機各34架次、中金及高金來回班機各1架次，訂於114年1月6日(星期一)上午9時統一受理民眾訂位。

根據縣府統計，從113年12月18日至12月24日，金門航線的機位需求多集中在台北至金門間，由於此次春節疏運各航空公司於開放正班機及第1、2波訂位時，即已釋出大部分運能，經縣府努力協調各航空公司並同意保障各航班搭載人數後，於非常緊湊的時間下，調度出本次春節第3波加班機。

第3波預計加開北金雙向尖峰時段來回班機各34架次、中金及高金來回班機各1架次，總共可提供4658個座位數，並訂於114年1月6日(星期一)上午9時統一受理民眾訂位。因此波加班機機位有限，民眾需有短時間內即被訂購一空之心理準備，而縣府也將依實際需求，持續跟航空公司協調爭取加開班機，讓鄉親順利返鄉過年。