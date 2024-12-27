65歲長者免繳健保費？ 病團：應精算設計排富條件

立法院多位委員提案老人福利法修法，讓65歲以上長者，依所得稅率免繳健保費，最寬鬆提案版本為所得稅率20%以下即免繳。對此，台灣弱勢病患權益促進會理事長陳莉茵表示，健保必須照顧重大傷病患者，落實風險分攤，並讓醫療體系健全發展，現行免繳健保費的中低收入門檻太嚴格，建議放寬，由精算師推算，依經濟狀況設定繳款級距。

陳莉茵表示，自己也是長者，老人不該與弱勢畫上等號，不過，目前健保費補助僅針對低收入戶、中低收入戶，而台灣社福資格門檻較高，有些長者因家人持有房產，即不符補助資格，但實際上生活仍然拮据，也未必有人撫養，建議可適度放寬健保費補助資格，但仍遵守排富的原則，並以級距設定不同繳款額度，急重症長者也應有免繳機制。

「健保議題不是立院中討論即可，必須由精算師等專業人員精算。」陳莉茵表示，健保制度應考量人口變遷，目前許多戰後嬰兒潮族群將步入65歲以上年齡區間，成為長者，這群民眾擁有較多資本，有能力、也不排斥繳交保險，因此排富機制相當重要；另，全民健保必須從財務供需層面考量，尤其健保制度成立20年，應針對收支制度全面檢討，該修健保法時應啟動修法。

陳莉茵強調，健保是互助互利的治療風險分攤制度，要讓醫療體系正常運作發展，才是全民健康、國家利益之福，且所有被保險人都應理解，任何人都有可能成為重大傷病患者，需要健保資源協助，因此健保應照顧重大傷病的弱勢病人。