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交部最新統計行人死亡最多前5名 6都僅台北沒上榜

中央社／ 台北27日電

交通部今天公布最新道安事故統計，從今年1月1日到12月20日，交通事故24小時死亡部分，其中行人死亡最多的縣市前5名為新北、桃園、台中、高雄、台南，6都中只有台北市沒上榜。

交通部今天舉行每週道安事故通報及改善說明記者會。

交通部公布最新統計，今年1月1日至12月20日，累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1657人，較去年同期減少87人，減幅5%；其中行人死亡203人，較去年同期減少14人，減幅6.5%。

交通部分析，整體交通事故24小時死亡最多前5名為桃園市164人、台南市147人、新北市143人、高雄市141人、屏東縣132人。

而行人死亡部分最多前5名，6都中只有台北市沒上榜，其他5都都在列，包括新北市23人、桃園市21人、台中市21人、高雄市18人、台南市17人。

另外，上週（12月14日至12月20日）整體交通事故24小時死亡人數為28人，行人死亡2人；縣市部分整體死亡人數最多為台南市4人、新竹縣3人、苗栗縣3人、南投縣3人、雲林縣3人等；其中行人死亡為雲林縣1人、台東縣1人。

交通部分析上週交通事故24小時死亡的事故碰撞型態，車與車事故中，追撞3人、側撞2人、對撞2人、同向擦撞2人、路口交岔撞2人、撞路邊停車1人、對向擦撞1人。另外，車輛自撞部分，路上摔倒3人、撞電桿3人、撞護欄2人、撞圍牆1人、撞路樹1人、撞標誌桿1人、衝出路外1人。

上週行人死亡部分，違規穿越道路中1人、同向通行中1人。

交通事故 死亡

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