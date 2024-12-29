天冷心血管疾病成隱憂！這8大族群要注意



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月「心血管疾病高風險族群」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大心血管疾病高風險族群。

根據衛福部統計，心血管疾病常年位居國人十大死因之列，其中又以高血壓、中風及心肌梗塞等病症尤為常見；而在氣溫變化劇烈的冬季，心血管問題的發病率更顯著上升，對某些族群而言風險更大，是不可忽視的健康隱憂。究竟有哪些人應該對心血管疾病特別警覺呢？一起來看看吧！

「三高族群」心血管負擔大發病風險高 「糖尿病患者」需留意病情控制

▲ 網友熱議8大心血管疾病高風險族群 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

近六個月內網友針對「心血管疾病高風險族群」的討論中，以「三高族群」最受關注。台灣習稱的「三高」為高血壓、高血糖與高血脂，易導致中風、心肌梗塞及心臟衰竭等心血管疾病；國民健康署更曾追蹤臺灣地區三高資料，調查顯示高血壓、高血糖與高血脂患者，後續罹患心血管疾病的風險分別提高至1.8倍、1.5倍及1.4倍。

一位網友發文表示「躺著休息後量血壓169/90 mmHg」，猶豫「是否需要掛急診」，由於該數值已超過正常值120/80mmHg，引來留言回覆「你快去就醫吃藥吧，不然中風」、「冬天容易血壓牙起來，掛急診會比較安全，畢竟睡覺中風就完了」，提醒原PO須留意血壓的控制，否則後果可能十分嚴重。

也有網友分享自己的父親「原本就有三高，而且很胖」，平常僅會進行低度運動，在發覺說話含糊且走路不穩並送醫後，才發現已經中風了，提醒有三高的網友們應特別注意發病徵兆。

而「糖尿病患者」罹患心血管疾病的風險也較高，因其對全身心血管系統皆有害，若病情控制不佳，便容易引起心臟病、動脈硬化及中風等病症，也有家醫科醫師證實「糖尿病及心血管疾病有密切關聯」。

另在一篇「男子兩個月內狂吃260碗爌肉飯」的報導下，就有網友直言「按照這樣持續吃高血壓、高血糖、高血脂找上門，伴隨而來的就是心臟病、中風、糖尿病、洗腎」，也有網友分享父親的經驗，「爸爸長年糖尿病，血糖控制的不好，後面發生心肌梗塞」，點出糖尿病患者也須格外防範心血管疾病成隱患。

「年長者」同樣屬於心血管疾病的高風險族群。隨著年紀增長，長者的心血管系統可能出現收縮壓升高、心室增厚、心臟舒張功能下降、血管彈性減弱等變化，增加罹患心血管疾病的風險，尤其在冬季來臨時，常可見專家學者或社群討論區網友呼籲長者留意心血管疾病前兆，例如有醫生便喊話「老年人平時若胸口痛，需有所警覺，該看的醫生要看」。

現年63歲的「竹北吊車大王」胡漢龑也在臉書分享冬季的保暖衣物，直呼「年紀大歲月不饒人」，提醒大家「冬天記得保暖」；此外，公益團體為長者舉辦的健走活動亦獲網友讚賞，表示運動能「減緩動脈硬化速度」、「增強身體的抵抗力」，降低患上心臟病、高血壓、糖尿病等疾病的機會。

除了上述高風險族群需格外注意自身健康情況外，若出現頭暈、胸痛、心悸及盜汗等心血管疾病相關症狀時，也應及時就醫；更重要的是，平時就應落實良好的生活習慣，並配合三高的控制，才能有效降低罹患心血管疾病的風險，健康度過每一天！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「心血管疾病高風險族群」相關討論則數。

觀測期間：2024/06/16~2024/12/19，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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