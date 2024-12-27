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塚原大助率日本大叔劇團 新作取材北投熱血登台

中央社／ 台北27日電

「聽海湧」演員塚原大助領軍的日本大叔劇團52PRO！，睽違4年來台擔綱北投小戲節壓軸節目，連兩週帶來成團10週年作品，更預告明年將把台灣演員黃冠智、張寗帶到日本演出。

52PRO！劇團由6名45歲以上的日本大叔組成，基地位於東京小劇場聖地下北澤，從2018年起開啟與台灣劇場合作緣分，期間雙方雖因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷，在2024年北投小戲節邁入第5屆之際，特邀他們的10週年新作「這十年，我們的祭典」於台灣首演，重返台灣小劇場。

塚原大助近期因在台劇「聽海湧」扮演田中指揮官被台灣觀眾熟識，他今天率領團員浜谷康幸、佐藤正和、泉知束、渡邊聡、44北川與編劇川名幸宏出席首演記者會。

北投小戲節計劃總監袁浩程致詞，小戲節的誕生就是受52PRO！的影響和鼓勵，在彼此別具意義的時間點合作是很棒的里程碑。

為呼應北投小戲節，塚原大助今年8月和川名幸宏親自到北投取材，以日本作家谷崎潤一郎與北投「星乃湯」創辦人佐野庄太郎的溫泉足跡，與小戲節團隊共同打造關於溫泉和祭典的熱血故事。

川名幸宏笑說，他在佐野庄太郎身上看到很亂來卻有衝勁的精神，和52PRO！相像，期盼作品能帶給大家無畏前進的勇氣。

塚原大助很開心有機會再來台灣演出，2018年與台灣劇場結下緣分後已建立默契，期待能長久合作，促成真正的台日交流關係。

塚原大助現場也公布52PRO！明年度台日交流計畫。由於2025年恰逢日本終戰80週年，他們將以二戰後台日間發生的故事為題材，邀請黃冠智及張寗參演。兩人今天和同樣因「聽海湧」與塚原大助變成好友的周厚安，都到場獻花祝福。

黃冠智受訪表示，這次合作計畫是他第1次演出舞台劇，沒想到就要在日本演出，雖然壓力很大，但興奮程度比壓力更大，目前正在苦練日文，還開玩笑懇求塚原大助別給他太多日文台詞。

張寗希望能像北投小戲節與52PRO！的緣分，在日本努力學習，把收穫帶回台灣分享。

52PRO！劇團「這十年，我們的祭典」於12月27日、28日、29日及2025年1月3日、4日、5日，連續兩週在台灣戲曲中心小表演廳演出。

劇場 北投 日本

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