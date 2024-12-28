網推6大元旦日出景點 一起迎接2025首道曙光！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「元旦日出景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台6大元旦日出景點。

元旦，象徵新一年的開始，而迎接新年的第一道曙光，更是許多人每年必排入跨年行程的儀式之一。接著就讓我們來看看全台各地有哪些絕美的元旦日出景點，快快筆記下來揪身邊的親友一同前往吧！

「阿里山」看日出音樂美食一次滿足 「合歡山」先觀星再迎曙光別具浪漫

▲ 網友熱議TOP6元旦日出景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「元旦日出景點」相關話題的討論，可以發現被不少遊客譽為「一生必訪」的「阿里山日出」最受熱議。便有網友整理「阿里山日出景點」，如「小笠原山、祝山、對高岳觀景台」、「瑞峰竹林觀景民宿旁也可看日出」等，都是備受青睞的賞日出地點。

而阿里山代表性的跨年活動「阿里山日出印象音樂會」，今年將於祝山觀日平台舉辦，也是網友討論焦點之一，不僅能夠觀賞到壯麗日出，還能邊聽音樂、品嚐美食，讓曾參與這場年度盛會的網友紛紛盛讚「會讓人懷念的地方，放鬆放空遠離塵囂」、「美聲配美景」，十分期待每年在阿里山迎接新年第一道曙光的行程。

同樣位於山區的「南投合歡山」及其周邊也是熱門選擇之一。便有不少網友在跨年前夕於網上揪團「夜衝武嶺」、「要準備一起上武嶺嗎」，吸引留言熱議表示「元旦武嶺一定爆炸」，提醒作為熱門日出景點，在元旦等特殊節日觀景平台容易人滿為患，甚至因塞車而上不了山，建議「真的要早點出門」，否則空手而歸。

其他網友則提議傍晚出發，指出「運氣如果不錯，滿天星的夜空很漂亮」，前一晚先觀賞壯闊星海，簡單小睡後再起來迎接新年曙光，也是浪漫滿滿的行程安排。

而若你想親眼一睹全國最早的日出，那就絕對不能錯過位在台東外海上的「蘭嶼」。根據氣象署的資料，蘭嶼將是最有機會見到全台第一道曙光的地方，也有網友贊同指出「很多年都是這樣，畢竟是最靠東部的離島」。

其中，蘭嶼的「紅頭山」、「龍頭岩」、「東清灣」都是熱門的日出景點，若你有前往蘭嶼跨年的計劃，那就絕不能錯過這些欣賞2025第一道曙光的絕佳位置！

你也有迎接元旦日出的計畫嗎？看著太陽緩緩升起，不僅能感受自然的震撼，也能在這充滿希望的一刻，許下對接下來一年的美好願望。若你未曾體驗過追逐新年日出的那份悸動與熱血，不妨選擇一處你心儀的元旦日出景點，讓這道曙光成為新一年的指引，帶著希望與勇氣邁向更美好的未來吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「元旦日出景點」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/19~2024/12/19，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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