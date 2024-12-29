快訊

川普選邊站挺馬斯克！大讚H1-B工作簽 自曝「用了很多外國員工」

MLB／大谷翔平要當爸爸了！年初曝婚訊 年末又報喜

冷！今晨最低溫6.8度 吳德榮：跨年元旦雲多偶飄雨

聽新聞
0:00 / 0:00

彌月禮怎麼送不踩雷？討論度最高10大品項公開！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
彌月禮怎麼送不踩雷？討論度最高10大品項公開！ 圖片來源/Unsplash
彌月禮怎麼送不踩雷？討論度最高10大品項公開！ 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「彌月禮排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友關注的10大彌月禮。

周遭親友迎來新生命時，在寶寶滿月之際送上一份貼心實用的禮物，不僅能表達對新生兒的祝福，更能表現出對新手父母的體貼與支持。但究竟什麼樣的彌月禮物最符合新手爸媽們的需求呢？一起來看看網友針對彌月禮的各種討論吧！

「尿布」送對品牌尺寸很重要！網直呼養小孩很花錢「紅包」最實際

▲ 網友熱議TOP10彌月禮 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10彌月禮 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「彌月禮」相關話題的討論，可以發現「尿布」最受熱議。作為嬰兒每天都會用到的消耗品，不少網友點出尿布可說是「永遠不嫌多」、「不怕不會用到」的送禮選擇，認為「雖然不浪漫，但每個爸媽都超愛實用禮物」。

一位有育兒經驗的民眾便分享道，「S/M尺寸的尿布」最為實用，因為「新生兒這兩種尺寸用量最大」，相較之下「NB尺寸」因新生兒成長迅速，能使用的時間較短；不過，每位寶寶慣用的尺寸與品牌不同，網友也提醒在送禮前最好先詢問父母需求，以免一番心意卻「派不上用場」。

此外，「嬰兒服」是否適合作為彌月禮也廣受熱議，有網友直呼「寶寶衣服都太可愛了，害我選擇障礙」，認為親膚透氣的連身衣以及手套、襪子等可愛配件是送禮的好選擇。

但另一派網友則指出「雖然嬰兒衣服看起來可愛，但寶寶成長得非常快，尤其是新生兒期，很多衣服還沒穿幾次就已經穿不下了」，收到過多衣服反而可能讓媽媽們感到浪費與不便，且「衣服會有審美觀不同的問題」，若擔心踩雷，不妨也主動試探對方心意。

聲量排行第三的「紅包」則被認為是「最實際」的送禮選擇，網友提出，精心挑選的禮物也未必會符合對方需求，不如直接送上紅包「最不會踩雷」，引起不少人贊同「首選鈔票」、「包紅包最實際！養小孩很花錢」，而且不論包多少「都是心意」。

一名新手媽媽便直言「可以的話全部都是紅包最好，需要什麼自己買」、「因為每個爸媽對孩子喝的用的都有自己篩選的標準，所以還是給爸媽自己採買是最好的」。另一方面，也有人選擇挑選送給產婦本人的「保養用品」，希望對方「育兒很累也不要忘了呵護自己」，也引來他人回覆「媽媽收到一定很開心」。

每一份彌月禮都飽含送禮人的祝福，如果你也正為該送什麼禮物而傷透腦筋，不如參考網友們的討論和建議，結合對新手爸媽的了解，送出最實用又貼心的禮物，讓這份心意陪伴孩子成長吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「彌月禮排行」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/09~2024/12/09，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

禮物

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

難忍喪子之痛…母虎鯨拖屍游17天療傷 如今喜獲新生兒

存股族年終紅包到手怎麼花？達人：市值型首推00922、銅板價帶來35.6%報酬

金酒推高粱酒抽籤 1.5萬縣民獲年終紅包

雲林虎尾鎮公所年終送大禮 明年起新生兒津貼1萬元

相關新聞

冷！今晨最低溫6.8度 吳德榮：跨年元旦雲多偶飄雨

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metap...

健保推分區總額制 超額將打折給付 民團：大醫院恐更難掛號

本報月初獨家報導，分級醫療破功，大醫院輕症門診量不降反升，健保署研議恢復門診量每年降百分之二的管制方式，而健保署昨指出，...

全台凍蕃薯！17縣市低溫特報恐10度以下

冷！中央氣象署上午6時35分針對全台17縣市發布低溫特報，到上午恐10度以下。

故宮擬以台北註冊商標 挨批自我矮化

故宮博物院近年推出的文創商品，屢遭中國大陸民間廠商侵權，國民黨立委黃健豪詢問處理進度，發現故宮內部正評估以「台北故宮」名...

冬日暖胃指南！網推八大暖身食材吃得健康又溫暖

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「暖身食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大暖身食物。

彌月禮怎麼送不踩雷？討論度最高10大品項公開！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「彌月禮排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友關注的10大彌月禮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。