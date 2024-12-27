65歲長者免健保費 吳玉琴以學姐角色呼籲立院理性修法

立法院多位委員提案老人福利法修法，讓65歲以上長者，依所得稅率免繳健保費，立院院會今天排審該法，國民黨團規畫將所得級距調整為5%。台灣健康聯盟籌備會召集人吳玉琴說，不論級距如何調整，補充老人健保費本就是不正確的方向，地方政府開出的政策支票不該由中央負擔，且一旦調整後，政府預估多支出384億元，將影響原先規畫挹注公務基金的預算。

吳玉琴表示，行政院日前承諾投入公務預算330億挹注健保基金，其中包括50億癌症新藥基金、20億罕病用藥，若老福法修法通過，所得稅級距20%以內長者保費均由政府負擔，依據推估，政府必須編列483億公務預算，這將排擠政府其他預算，且「健保就是保險，低所得、經濟困難者可由政府協助，但一般民眾就該繳保費。」

「政府負擔老人保費，年輕世代必須扛起健保支出，會造成世代不公。」吳玉琴表示，隨高齡化趨勢，長者人口愈來愈多，年輕族群愈來愈少，政府所需支出的公務預算更會連年增加，「根本是錢坑法案」，這對健保發法並不好，自己曾任兩屆立法委員，以「學姐」身份呼籲，立法院應該理性立法，不要通過前坑法案。

吳玉琴表示，健保是社會保險，應顧及世代公平，不該偏廢單一族群，否則健保將無法永續，而照顧長者也是健保的重要功能，全台老人人口數尚不及20%，使用健保費用比率占35%，好的健保必須照顧老人，也必須永續發展，「不能讓健保倒。」

目前地方政府多以稅收等財源支應老人健保費補助。吳玉琴表示，老人免繳健保費不符合社會保險「有能力就應繳款」的精神，地方政府在選舉期間所開的政治支票，現在透過老福法修法推給中央，是不負責任的行為。