自願性產品碳足跡效期擬縮短至2年 業者有意見

環境部月初預告「自願性產品碳足跡管理辦法」草案，法制化申請流程，並健全碳足跡揭露制度，今進一步舉行草案研商會議。因草案將產品碳足跡有限期間從原本的5年縮短至2年，有業者認為將增加查驗跟輔導成本，也有政府單位擔心將降低業者申請意願。環境部官員回應，碳足跡標籤木的是鼓勵企業持續減碳，由政府掛保證，5年確實有檢討空間。

環境部表示，我國推動產品「碳足跡」標示至今已10餘年，截至目前有效碳足跡標籤近600件，以日常生活所使用各種產品為主，包括食品、食用油脂、化學材料及其製品、飲料等。為延續既有制度，環境部日前依氣候法規定提出「自願性產品碳足跡管理辦法」草案。

因草案第10條將產品碳足跡核定的有效期間從原本的5年縮短至2年，有業者發言表示，產品碳足跡有效期縮短為2年，考量的是電子性產品生命週期可能不到2年，但民生用品生命週期相對長，縮短有效期間將導致業者負擔更多的查證跟輔導費用，建議環境部斟酌；交通部、農業部也擔憂若縮短效期，可能會降低業者申請意願。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴回應，計算碳足跡會使用到電，過去5年的碳排係數已降了7%，若碳足跡標籤放著5年都沒動，跟不上快速變動的外部環境，產品可能失去競爭優勢，有效期間確實有檢討空間。

他強調，碳足跡標籤是自願性申請，目的是鼓勵企業持續減碳，由政府間接保證效果，因此制度不該比民間更寬鬆，必須加嚴標準，才能讓消費者信賴。他也提醒業者不該把標籤當成獎狀，認為永遠有效。

此外，第13條規範事業為產品碳足跡相關環境聲明或宣告範圍，黃偉鳴說，這條是所謂的「漂綠」條款，有部分業者拿到碳足跡標籤後，宣稱效果卻超過核定內容、誇大不實，最近將有業者接到處分。這條條文文字也會再修得更明確，日後將可依氣候法處以1萬元以上、100萬元以下罰鍰。