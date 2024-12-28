跨年就要這麼「嗨」！網友熱議全台TOP6跨年縣市



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「跨年縣市」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大跨年縣市。

2024年即將步入尾聲，全台各地的跨年活動也正如火如荼籌備中，不論是觀賞陣容豪華的跨年演唱會、欣賞璀璨的煙火或是與三五好友聚餐，都是迎接新一年的好方法，在全台縣市中，又有哪些網友熱議的跨年好去處呢？讓我們來一探究竟吧！

「台北」跨年晚會與天后演唱會人潮多 「高雄」豪華卡司與港景煙火超吸睛

▲ 網友熱議TOP6跨年縣市 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「跨年縣市」的討論，發現首都「台北」最受熱議，除了每年必看的台北101煙火，「台北最HIGH新年城」跨年晚會也邀請到了韓國女團Apink、Energy、八三夭，及由李多慧及林襄領軍的Dragon Beauties小龍女等知名藝人，吸引大批粉絲關注，許多Apink粉絲興奮直呼「有阿粉（Apink）先推」、「不愧是台北」！

而天后張惠妹在台北大巨蛋的跨年演唱會自然也是一大亮點，許多粉絲早已興致勃勃要「與阿妹一起跨年」，而且「每個位置上都準備了專屬紀念品大禮包」，讓網友們驚呼「超寵粉」，在跨年晚會與天后演唱會的雙重加持下，今年的台北勢必也會一路「嗨」到下一年！

而港都「高雄」同樣備受網友青睞，今年高雄跨年晚會不僅擁有金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王盧廣仲、知名韓星Sandara Park、滅火器、告五人、麋先生、《原子少年》冠軍男團U:NUS等強大卡司，更邀請12強棒球賽冠軍球員張政禹、陳柏清及在地的台鋼雄鷹啦啦隊參與，讓網友直呼「這卡司真的超豪華」。

不少人甚至感嘆「請問是當音樂祭在請嗎」、「真的不講武德」，興奮表示「今年跨年我要鎖定高雄場」！此外，今年高雄煙火秀以美麗港景、夢時代摩天輪彩虹燈光搭配西洋神曲，營造浪漫夢幻的氛圍，讓網友驚喜留言「今年一定要回高雄跨年！」。

排行第三的台中也吸引不少討論，今年的台中跨年晚會同樣有人氣韓星輝人、金曲樂團告五人、人氣男團五堅情及本土天團玖壹壹等超強陣容，讓網友直喊「也太讚了吧」、「太誇張」、「台中木木（輝人粉絲名）狂喜」、「又要衝台中了」！而台中麗寶樂園跨年晚會也邀請了鼓鼓、蕭秉治、魏如萱及美秀集團等知名歌手，讓網友們迫不及待道「早就約好人，已經在期待了」！

新的一年象徵著嶄新的開始，如果你不想在家裡看直播等跨年，也還沒想好今年跨年該去哪，不如參考以上熱門的縣市與活動，約上另一半或好友們，一起在歡聲笑語中邁入2025年，迎接新的希望與挑戰吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「跨年縣市」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/12~2024/12/12，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw