新冠疫苗新選擇 明年起這類人可以接種Novavax疫苗

新冠疫苗接種新選擇，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，由於Novavax JN.1疫苗貨源有限，明年起將提供優先提供不適合接種mRNA疫苗者接種，且滿12歲以上、尚未接種Moderna者接種1劑。

今年共採購20萬劑Novavax JN.1疫苗，曾淑慧表示，目前Novavax COVID-19疫苗藥品許可證為XBB.1.5疫苗，病毒株變更成JN.1疫苗在審核中，但因疫苗貨源有限，該批同批號疫苗已供應給德國、奧地利及新加坡，因此資格限縮，優先提供不適合接種mRNA疫苗者接種。

曾淑慧表示，參考各國接種建議，並經今年12月23日提案衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，自明年1月1日起，提供滿12歲以上且尚未接種Moderna JN.1疫苗者接種1劑，優先提供不適合接種mRNA疫苗者接種，以降低重症及死亡發生風險。

曾淑慧說，此批20萬劑疫苗，依傳染病傳防治法第51條專案進口，即無檢驗封緘程序，疾管署依同法將請食品藥物管理署協助行政檢驗進行疫苗安全性試驗。

曾淑慧建議，由於歲末聚餐、跨年活動、春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險上升，且疫苗接種後約需2周後才會產生保護力，目前Moderna JN.1疫苗供應充足，建議尚未接種民眾，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群儘早接種，以降低重症及死亡風險。

自今年9月1日起截至12月23日，新冠併發重症本土病例累計411例，其中92例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多。截至12月23日止，新冠疫苗接種數仍持續高於去年，已累計接種172.4萬人次，為去年同期的69.4萬約2.5倍。