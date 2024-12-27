首波強烈大陸冷氣團來襲 明、後天轉乾防10度以下低溫

中央氣象署預報員林定宜表示，明天首波強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷、水氣減少，東半部有局部短暫雨，其他地區降雨趨緩，今、明天都是愈晚愈冷，西半部、東北部僅10至12度，花東地區13至15度，苗栗以北、宜蘭局部更有10度以下機率。

林定宜表示，明天首波強烈大陸冷氣團影響，各地愈晚愈冷，西半部、東北部僅10至12度，花東地區13至15度，苗栗以北、宜蘭局部更有10度以下機率。周日清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，局部有10度以下低溫機率，白天冷氣團減弱、氣溫回升，中南部日夜溫差大。周日、周一水氣少，各地多雲到晴，僅東半部零星短暫雨。

他表示，周二跨年東北季風增強，北部、東北部轉涼，中部以北、東北部低溫約13、14度，南部及花東地區約15至18度，主要是入夜較涼。下周三至周五東北季風影響，北部及東北部偏涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲。另外，下周四、周五南部地區因南方水氣北移有零星短暫雨。

他也說，若溫度及水氣配合得宜，今晚至明晨中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，高山道路也有積冰、結霜、濕滑情形。另外，今、明天桃園至台南、恆春半島及離島有強陣風；苗栗以北、宜蘭低溫特報有10度以下機率。