跨年演唱會遇冷氣團侵襲！國健署提醒「3類患者」多留意保暖狀況

入冬隨著冷氣團侵襲，各地氣溫逐漸降低，加上聖誕節、跨年等大型活動將至，國民健康署特別提醒民眾做好戶外保暖，尤其是心血管疾病患者、高齡長者及三高族群等患者更應多加注意，以防範低溫帶來的健康影響。

國民健康署近日在臉書粉專中發文，列出心血管疾病患者、高齡長者及三高族群等患者，更應掌握「4項健康生活習慣」，並避開「2大不適當抗寒行為」，平安度過寒冷的冬天。

4項健康生活習慣

1.健康飲食：遵循「三低一高（少油、少鹽、少糖及高纖）」飲食原則。

2.規律運動：每週累積150分鐘的中度身體活動。

3.定期健檢控制三高：可透過國民健康署提供年滿40-64歲民眾之成人預防保健服務，定期健檢掌握自身的健康與自身三高數據。

4.科學算病知風險：透過本署「科學算病館」掌握未來10年內罹患5種慢性疾病（冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件）的風險。

國民健康署也提醒，喝酒雖感到身體發熱，讓人誤以為可以暖身，實際上血液循環反而會造成身體內部的中心體溫下降；使用暖暖包時，也要注意包一層毛巾或布再做使用，避免直接接觸皮膚造成低溫燙傷。