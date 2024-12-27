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北大武山步道颱風受重創 高繞改線114年元旦重新開放

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
北大武山步道約1.9公里改線後，明年元旦開放。圖／林保署屏東分署提供
北大武山步道約1.9公里改線後，明年元旦開放。圖／林保署屏東分署提供

今年多個颱風襲台，屏東北大武山步道及里龍山步道受創嚴重，其中北大武山步道經整修後，已完成高繞改線整理，將於明年元旦重新開放，里龍山步道則還未修復完成，仍將維持部分開放。

林業及自然保育署屏東分署表示，受到凱米、山陀兒、康芮等颱風襲擾，北大武山步道約2公里處因路基產生裂縫且有擴大情形，為安全考量暫停開放。經整修後目前高繞改線已接近完成，將於明年元旦重新開放。

里龍山步道則因受山陀兒風災影響，造成2.2公里處鋼構跨越橋護坡基礎淘空，致使整座鋼構跨越橋呈現傾斜狀態，為安全考量，在尚未完成編列該處維修經費及工程維修啟案前，仍持續暫停開放該處（約2.2公里）至三角點（約4.07公里）間路段，並在鋼構跨越橋入口設置有阻隔措施，僅開放0至2.2公里路段。

屏東分署表示，建議民眾行程前可先至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw）查詢相關場域最新路況及開放資訊，也呼籲請民眾勿破壞阻隔措施冒險進入鋼構跨越橋，維護自身安全。

北大武山步道小型拒馬阻隔原路線措施。圖／林保署屏東分署提供
北大武山步道小型拒馬阻隔原路線措施。圖／林保署屏東分署提供
里龍山步道約2.2公里鋼構橋基礎護坡遭溪水淘空傾斜。圖／林保署屏東分署提供
里龍山步道約2.2公里鋼構橋基礎護坡遭溪水淘空傾斜。圖／林保署屏東分署提供

元旦 北大武山 屏東

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