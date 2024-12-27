亞馬遜的呼喚...勞力士雄才偉略大獎 助攻成就美好明日

一個人走得快、但一群人可以走得遠。人類所有重要的發明，都需要更多資源的投入，才能發展出更宏觀的效益。勞力士（ROLEX）近日宣布，由於兩位勞力士雄才偉略大獎得主的傑出貢獻，位於巴西亞馬遜的「馬米拉瓦可持續發展保護區」（Mamirauá Sustainable Development Reserve）已成為全球生物聲學技術應用的先驅，實現了生態保育、人與自然的甜蜜平衡點。

「勞力士雄才大略大獎」（Rolex Awards for Enterrprise）最早於1976年創立，現今並已成「保護地球・恆動不息」（Perpetual Planet Initiative）計畫的一部分。過去近50年來，勞力士從來自191個國家、累積約37,000份的申請中選出160位不同領域的傑出人士，賦予資源、一同合作，無論是挽救瀕危生態系統、海洋保育，又或是資助科技與醫療的突破，是少數更聚焦於公領域與全人類利益的非營利獎項。

其中靈長類動物學家、保護區的創立者：荷西‧馬斯奧‧艾爾斯（José Márcio Ayres）與生物聲學先驅：米歇爾‧安德烈（Michel André）兩人便皆為勞力士「雄才偉略大獎」得主，José Márcio Ayres是在1996年創立了馬米拉瓦可持續發展保護區（Mamirauá Sustainable Development Reserve），提出與在地社群合作的新思維保育模式：讓居民成為保護區中的管理者，解決了居民必須消耗自然資源為生的對該區域所造成生態的影響，並因此一舉二得：實現社區發展、生態保育的平衡點。

Michel André則以其發明的水底裝置以及「天道計畫」（Project Providence）：在樹林間廣設名為「節點」的聲波感應器、搜集不同物種音訊，除可辨認鯨魚聲音、避免船只與鯨魚的碰撞意外，同時也帶來監測和保護生物多樣性的效益，也因為Michel André與José Márcio Ayres的既有成就，至今馬米拉瓦可持續發展保護區也成為了生態保育與最新技術的示範。