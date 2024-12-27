晚期HER2乳癌新藥 健保最快114年2月起給付

乳癌蟬聯20年為台灣女性癌症發生率之首，健保署今年擴大早期HER2乳癌藥物給付範圍，近期公告同意收載晚期HER2乳癌新藥，最快114年2月1日上路，醫師樂見給付跟上國際指引。

衛生福利部中央健康保險署於113年12月19日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，經過醫藥界、付費者代表及病友團體的共同努力，同意收載多項新藥及擴增藥品給付規定，包括新一代抗體藥物複合體（ADC），最快114年2月健保生效。

健保署長石崇良告訴中央社記者，這次含trastuzumab deruxtecan成分藥品同意收載用於「HER2過度表現的轉移性乳癌第二線治療」及「ER、PR陰性且具HER2弱陽性表現無法切除的局部晚期或轉移性乳癌的第二線治療」，預估每年1172名乳癌病友受惠，提高轉移性乳癌存活率及降低死亡率。

衛生福利部公布111年台灣癌症登記年報顯示，乳癌新增超過1.7萬人，並且死亡率仍逐年上升，總統賴清德「健康台灣」瞄準119年癌症死亡率降低3分之1；台北慈濟醫院副院長暨一般外科主治醫師張耀仁說，新一代抗體藥物複合體（ADC）早已是國際治療指引建議的晚期二線用藥首選。

台灣乳癌篩檢跟早期治療已漸入佳境，今年起健保增列多項給付早期乳癌術前、術後輔助性治療，明年起公費乳癌篩檢年齡增列40歲至44歲及70歲至74歲，晚期乳癌治療同樣攸關死亡率下降與否，張耀仁提到，若台灣對乳癌藥物健保給付沒有完全跟上國際治療指引，可能延誤病友用藥機會。

HER2陽性轉移性乳癌新藥最快114年2月給付， 張耀仁認為，這不僅是乳癌患者一大福音，所有創新的癌症用藥開發都需要經過全球性臨床試驗，目前已有多個全球性臨床試驗要求收案病人須依照國際標準指引治療，晚期新藥健保給付接軌國際，未來臨床試驗台灣將不缺席。