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苗栗公告明年有線電視收費標準 維持多元頻道分組方案

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天公告明年縣內2家有線電視收費標準，將維持今年實施的多元頻道分組方案，系統業者提供每月每戶200元、260元及560元的基本頻道收視費組合方案。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天公告明年縣內2家有線電視收費標準，將維持今年實施的多元頻道分組方案，系統業者提供每月每戶200元、260元及560元的基本頻道收視費組合方案。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天公告明年縣內2家有線電視收費標準，將維持今年實施的多元頻道分組方案，系統業者提供每每戶每月200元、260元及560元的基本頻道收視費組合方案。

縣府表示，苗栗縣有線廣播電視費率審議委員會近日邀消費者保護團體、傳播、財經、會計、法律等專家學者，針對業者經營狀況與提報費率資料審議明年度的有線電視收視費用上限，決議維持今年分組方案收費。

苗栗縣有線電視明年費率維持今年標準和方式，基本收視費用方案A每月200元可收視30個頻道；方案B每月收視費用260元，可收視A方案30個頻道再加家庭歡樂組16個頻道；方案C每月收視費用560元，可收視約130個頻道，並持續提供方案C長期繳費用戶優惠，季繳1665元、半年3270元、年繳6420元，縣府登記有案的低收入戶免費，並酌予優惠裝機，施行日期自明年1月1日起至12月31日止。

縣府表示，將請系統業者積極運用社群媒體、跑馬、官方網站等多元管道宣導，善盡主動告知義務，明確揭露多元方案內容供收視戶選擇。

社群媒體 苗栗縣

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