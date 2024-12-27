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喉嚨卡卡恐藏健康危機 醫師曝：當心食道正在病變

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師陳弘晉提醒，若是出現吞嚥困難則要特別留意，當心食道恐怕正在病變。示意圖／ingimage
醫師陳弘晉提醒，若是出現吞嚥困難則要特別留意，當心食道恐怕正在病變。示意圖／ingimage

喉嚨不太舒服時，容易讓人誤以為自己是感冒了，不過醫師陳弘晉提醒，「喉嚨卡卡」常見的3大原因是鼻涕逆流、胃食道逆流及易緊張焦慮的心理體質，若是出現吞嚥困難則要特別留意，當心食道恐怕正在病變。

耳鼻喉頭頸專科醫師陳弘晉日前在臉書粉專發文，說明在臨床上「喉嚨卡卡」大部分是良性功能性疾病的「慢性咽喉炎」所引起，患者在進食時多半是沒有症狀的；但「吞嚥困難」則往往暗示食道具有可能的病變，患者在吞嚥固態食物明顯比液態食物困難，是需要高度留意的症狀。

陳醫師也整理出喉嚨卡卡常見的3大原因：

1.「鼻涕逆流」：患者可能會有噴嚏鼻水相關鼻過敏症況。

2.「胃食道逆流」：內視鏡下可能伴隨食道入口咽喉黏膜水腫或是聲帶水腫。患者還可能會有容易脹氣，打嗝，或是胸口具有灼熱酸苦感。

3.「易緊張焦慮的心理體質」：患者往往會在忙碌於其他事時反而減輕喉嚨卡卡症狀，卻會在不斷專注及測試吞嚥動作中感覺到最強烈的異物感。

至於若是感到喉嚨不適，陳醫師建議民眾「吞嚥困難」可以至耳鼻喉科的「咽喉內視鏡」檢查、胃腸科的「上消化道內視鏡檢查」（胃鏡檢查）也非常必要；「喉嚨卡卡」則可前往耳鼻喉科執行「咽喉內視鏡檢查」，如結果判斷有胃食道逆流，可考慮再執行胃鏡檢查。

胃食道逆流 食道癌

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