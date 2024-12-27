阿里山奮起湖、隙頂等5處停車場 2025年起收費

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，為解決長期占用停車位亂象及提高停車周轉率，奮起湖第一、二、三、鞍頂與隙頂停車場2025年起開始收費。

收費標準大型車每日每次新台幣200元，小型車以每半小時15元到20元計時收費，除鞍頂停車場進場提供20分鐘緩衝時間外，其餘為5分鐘。

阿管處說，5處停車空間以往未收費，常有民眾及當地居民反映停車空間遭長期占用，導致有停車需求民眾苦尋不到車位，為維護民眾停車權益，以收費方式增加行車周轉率。

阿管處表示，停車場委外廠商為落實智慧化管理及方便遊客繳費，建置即時車位顯示、擋板式及車牌自動辨識出入等設備，現場設自動繳費機，可現金繳費，並具電子票證及電子支付等多元付費方式。