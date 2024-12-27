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彌補偏鄉醫療 台東醫院洗腎中心中斷10年恢復服務

中央社／ 台東縣27日電

中斷10年的衛福部台東醫院洗腎中心，今天恢復服務，為台東縣腎臟病患提供更便捷、貼心的醫療照護，彌補偏鄉醫療服務缺口。

台東醫院今天發布新聞稿表示，目前台東需要定期接受洗腎的病患人數有數百人。由於資源不足及專業人力匱乏，為了接受治療，許多患者不得不舟車勞頓，生活與健康都受到不同程度影響。

為滿足日益增長的需求，台東醫院今年成功招聘到專任腎臟科醫師，並投入資源建置全新血液透析中心，今天正式啟用，採用國際標準規劃，配備先進設備與舒適的治療空間，提供血液透析治療服務，讓患者不再受限於地理距離，安心就近治療。

台東醫院表示，新成立的血液透析中心引進來自歐美日廠商的高效洗腎設備，並搭配先進的單次使用人工腎臟，確保患者在治療過程中的安全與舒適，同時結合醫院完善的檢查與檢驗設備，能根據病情需要，提供適合的治療方案，提升腎友的生活品質。

未來服務目標將致力於結合慢性腎臟病專業團隊的綜合管理，團隊成員包括經驗豐富的前高雄榮總資深腎臟專科醫師、專業心血管外科醫師、血液透析護理師、營養師及藥師等專業人員。

台東醫院院長王蘭福表示，血液透析中心中斷10年再恢復服務，不僅是擴展醫療服務，更是突破性的里程碑，為台東地區洗腎患者提供穩定、便捷的治療選擇，也象徵著台東偏鄉醫療服務再升級，改善洗腎患者生活品質。

台東 患者 腎臟病

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