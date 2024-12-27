桃園航空城安置住宅年底完工 剩2成、1033戶未搬遷

全國最大徵收案、徵收範圍達1413公頃的桃園航空城，為安置原住戶闢建安置住宅，交通部航政司長韓振華表示，目前僅剩23%、1033戶尚未搬遷，目標2026年底全數搬遷，其中，安置住宅投資約109億元，興建共1067戶，目前均已進入收尾階段，年底可望陸續完工，預計於明年4月起開始分批進入驗、交屋程序。

交通部近年推動桃園航空城計畫，以取得未來桃園機場第三跑道、衛星廊廳、新自由港區用地，自2021年完成土地徵收法定程序後，以先建後遷原則辦理各項安置措施。韓振華指出，桃園航空城計畫在機場園區徵收範圍達1413公頃，須搬遷建物約4421棟，為妥善安置搬遷戶，以先建後遷方式協助民眾安置重建。

韓振華指出，安置措施分安置街廓與安置住宅，安置住宅委請桃園市政府施工，興建1067戶的安置住宅，年底可望陸續完工，預計明年4月起起分批進入驗、交屋程序。安置街廓工程委託桃園市政府執行，投資約206億元辦理道路、橋梁、公園、管線等工程，其中民眾已選配逾2000個安置街廓單元，預計明年2月起點交給民眾自建住宅。

韓振華表示，交通部配合行政院航空城專案小組今年3月的決議，針對於期限內完成搬遷的選配安置街廓、選購安置住宅或未選擇安置措施民眾，依不同對象，加發配合加速開發獎勵金、住家房屋補助費、安置街廓重建協助金、房租補助費、區外安置者協助金等搬遷獎勵措施。