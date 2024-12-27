65歲以上老人免繳健保費 醫界大老搖頭：不合理

立法院會今將三讀「老人福利法」修正草案，若通過，65歲以上所得稅級距20%以下者，健保費全由政府補助，前副總統、中研院院士陳建仁及中研院士楊泮池認為，長者免健保費的政策應精算；台大醫院外科部主任陳晉興直言，應該是使用者付費，負擔不起的長輩可用其他方式幫助，完全免費是不合理的，否則「要年輕人怎麼辦？」

陳建仁今出席「健康台灣肺癌防治領航策略聯盟」籌組記者會，會前被問到老福法修法的看法時表示，現在有些縣市，確實讓65歲以上族群不用繳健保費，但這需要很好的精算才能進行，因為全民健保是所有人都來交健保費，讓生病的人能夠得到最好的照顧，現在少子化的情況愈來愈嚴重，65歲以上健康的人愈來愈多，如果沒有做很好的評估，可能讓健保財務受到很大影響。

楊泮池說，明年就要進入超高齡社會，超過65歲的人會愈來愈多，這樣的出發點是美意，但健保要如何承受，是需要精算的；台大醫院癌醫分院院長楊志新指出，健康要自己負責，如果長輩付不出錢，當然政府應該編列預算給予支應，如果這個老人本來就能付錢，應該要維持讓其負擔健保費用，「健保還是要靠大家來付費才有辦法維持」。

針對健保負擔增加對癌症治療的影響，楊志新表示，現在資源顯然不足，所以很多救命藥物沒辦法使用，很多病人因為沒有使用而提早喪失生命，有些藥物已經取得藥證，卻還沒納入健保給付，例如免疫與化療併用是世界標準，這部分健保沒辦法完全給付。

楊志新舉例，晚期肺癌用這樣的方式，其實可以提高五年存活率，變成有錢負擔的人才有機會，失去原來健保希望促成醫療社會平等的指標，不能變成「有錢人才能買到生命，沒有錢的人就喪失生命」。

台大醫院外科部主任陳晉興指出，年紀愈大健保使用得愈多，人口持續老化，「我以後也會老，年紀愈大使用愈多，如果年紀越大還不用錢，那未來要怎麼辦？叫這些年輕人怎麼辦」，直言這是不合理的，的確有些年紀大的人負擔不起，要用其他方式幫助，但若全面公費並不合理，65歲以上列為國民所得並不合理，畢竟很多人甚至有房產在收租。

「反而還要對健保有比較多投資」，其實百億癌藥基金連肺癌都不夠用，很多第四期患者該用的標靶藥物、免疫治療都沒有給付，明明診斷符合使用免疫治療的條件，卻因為沒達到給付標準，得使用自費治療。

另一方面是要擴大篩檢，陳晉興說，另外一個想法是應該要擴大篩檢，讓更多本來是會變第四期的被早期發現，如果現在開始擴大篩檢，幫助應該是10年後，如果短期內要改善死亡率，當然就是要用有效的藥物，各時期都有不同方法來改善，最重要的是原因是要找出原因，才能加以預防。