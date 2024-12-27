快訊

柯文哲傍晚神情凝重回新竹探望爸爸 柯媽病房內等候團圓

突感無力！陳菊腎臟長腫瘤、左側腦血管阻塞 高醫說明病況

沒學生報考？碩博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

屏東王船文化館開幕 賴總統：文化愈在地愈國際

聯合報／ 記者潘奕言宋原彰／屏東即時報導
屏東縣王船文化館內由國寶級師傅打造的王船懸掛於3樓，可從館內不同角度，上下左右欣賞。記者劉學聖／攝影
屏東縣王船文化館內由國寶級師傅打造的王船懸掛於3樓，可從館內不同角度，上下左右欣賞。記者劉學聖／攝影

全台唯一的屏東縣王船文化館今日開幕，總統賴清德也到東港參與，並為王船點睛。他強調這是東港的大喜事，也是台灣宗教文化盛事。他表示台灣不能沒有文化，文化是台灣的根、民眾的靈魂，也是外國了解台灣的根據，「愈在地，就愈國際」。

屏東縣王船文化館歷時3年完工，全館共5層，有海洋信仰、千歲巡狩、屏東代巡、打造神舟、東港迎王5大主題展示。館內也邀請在地4位國寶級師傅打造一艘王船懸掛於3樓，可從館內不同角度，上下左右欣賞，十分壯觀。

賴清德今日也到場參與開幕典禮，並為王船點睛。他指出很榮幸與11間宮廟一同見證歷史性時刻，感謝前縣長潘孟安及現任縣長周春米，一個動土、一個上樑，也感謝文化部提供5億元經費，各界文化人士充實館內內容，讓王爺文化更興盛，

他說，東港東隆宮、小琉球三隆宮、南州溪州代天府的迎王平安祭典等，是屬於南台灣重要的宗教文化，每次迎王祭都是萬人參加，最高潮就是燒王船。如今文化館成立後，將2010年起成為台灣無形文化資產的王船文化正式搬入館內，「不必只能3年看一次，隨時都能入館觀賞」。

賴清德說，這不是只是一個單純靜態的展覽，而是用新的媒體科技和點陣式展覽方式，進入館內彷彿像是身歷其境參加迎王祭，感受相當精彩。王船館如此美麗的建築，相信會是一大觀光景點，促進東港發展，也祝福開館營運順利。

賴清德強調，文化是「愈在地，就愈國際」，讓台灣人以自身文化為榮，對國家產生認同，為台灣感到驕傲，所有認同文化的人就會更加團結，為土地打拼。

屏東縣長周春米表示，館內最重要的典藏就是王船，4名王船師傅蔡文化、潘鳳得、謝春長、陳明益共打造過17艘王船。東港迎王是國家無形文化資產，我們一定要把王船文化保存下來，未來如果要了解台灣、世界的王船文化，歡迎大家到王船文化館參訪。

全台唯一的屏東縣王船文化館今日開幕，總統賴清德（左3）到東港參與典禮。記者劉學聖／攝影
全台唯一的屏東縣王船文化館今日開幕，總統賴清德（左3）到東港參與典禮。記者劉學聖／攝影
全台唯一的屏東縣王船文化館今日開幕，總統賴清德到東港參與典禮。記者劉學聖／攝影
全台唯一的屏東縣王船文化館今日開幕，總統賴清德到東港參與典禮。記者劉學聖／攝影
全台唯一的屏東縣王船文化館今日開幕，總統賴清德（左3）到東港參與典禮。記者劉學聖／攝影
全台唯一的屏東縣王船文化館今日開幕，總統賴清德（左3）到東港參與典禮。記者劉學聖／攝影

東港 燒王船

延伸閱讀

HBL／睽違24年移師屏東 男生組複賽壓軸周春米開球

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德 府回應了

睽違24年HBL移師屏東開打 周春米開球為選手加油

修財劃法害國防預算少800餘億？ 國民黨：賴清德總統少玩陰謀

相關新聞

新冠疫苗新選擇 明年起這類人可以接種Novavax疫苗

新冠疫苗接種新選擇，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，由於Novavax JN.1疫苗貨源有限，明年起將提供優先提供不適合接...

首波強烈大陸冷氣團來襲 明、後天轉乾防10度以下低溫

中央氣象署預報員林定宜表示，明天首波強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷、水氣減少，東半部有局部短暫雨，其他地區降雨趨緩，今、明...

武陵、福壽山農場人氣下墜？ 江啟臣籲打開農場品牌

武陵農場與福壽山農場受0403花蓮地震，以及多次颱風侵襲影響，導致聯外道路偶有中斷，加上疫情解封後國人出國旅遊意願高，兩...

北大武山步道颱風受重創 高繞改線114年元旦重新開放

今年多個颱風襲台，屏東北大武山步道及里龍山步道受創嚴重，其中北大武山步道經整修後，已完成高繞改線整理，將於明年元旦重新開...

65歲以上老人免繳健保費 醫界大老搖頭：不合理

立法院會今將三讀「老人福利法」修正草案，若通過，65歲以上所得稅級距20%以下者，健保費全由政府補助，前副總統、中研院院...

日本東京發布流感警報 疾管署籲：出發前先打疫苗

日本是台灣人旅遊熱門選擇，近期日本流感疫情大爆發，東京都時隔6年發布「流感流行警報」，台灣在本周也即將進入流行期。衛福部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。