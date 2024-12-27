屏東王船文化館開幕 賴總統：文化愈在地愈國際

全台唯一的屏東縣王船文化館今日開幕，總統賴清德也到東港參與，並為王船點睛。他強調這是東港的大喜事，也是台灣宗教文化盛事。他表示台灣不能沒有文化，文化是台灣的根、民眾的靈魂，也是外國了解台灣的根據，「愈在地，就愈國際」。

屏東縣王船文化館歷時3年完工，全館共5層，有海洋信仰、千歲巡狩、屏東代巡、打造神舟、東港迎王5大主題展示。館內也邀請在地4位國寶級師傅打造一艘王船懸掛於3樓，可從館內不同角度，上下左右欣賞，十分壯觀。

賴清德今日也到場參與開幕典禮，並為王船點睛。他指出很榮幸與11間宮廟一同見證歷史性時刻，感謝前縣長潘孟安及現任縣長周春米，一個動土、一個上樑，也感謝文化部提供5億元經費，各界文化人士充實館內內容，讓王爺文化更興盛，

他說，東港東隆宮、小琉球三隆宮、南州溪州代天府的迎王平安祭典等，是屬於南台灣重要的宗教文化，每次迎王祭都是萬人參加，最高潮就是燒王船。如今文化館成立後，將2010年起成為台灣無形文化資產的王船文化正式搬入館內，「不必只能3年看一次，隨時都能入館觀賞」。

賴清德說，這不是只是一個單純靜態的展覽，而是用新的媒體科技和點陣式展覽方式，進入館內彷彿像是身歷其境參加迎王祭，感受相當精彩。王船館如此美麗的建築，相信會是一大觀光景點，促進東港發展，也祝福開館營運順利。

賴清德強調，文化是「愈在地，就愈國際」，讓台灣人以自身文化為榮，對國家產生認同，為台灣感到驕傲，所有認同文化的人就會更加團結，為土地打拼。