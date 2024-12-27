受虐兒「病房變臥房」等待10年終獲美國寄養家庭出養

出生僅10天的蕾蕾，10年前因疑似受虐被送到新店耕莘醫院醫治，後因監護權官司蕾蕾在醫院一待就是5年，跟兒科部護理師情同母女，如今10歲的蕾蕾終於獲得美國寄養家庭收養，準備開啟新人生，一路照顧她長大的新店耕莘護理師不捨表示「孩子我們永遠愛你」。

新店耕莘醫院近日迎來一場感人時刻，寄養童蕾蕾自出生僅10天起，由新店耕莘醫護團隊近5年細心呵護，在台大醫院接受骨髓移植後，5年後幸運遇到類家庭蘇爸蘇媽全心全意照護他5年，近日蕾蕾終於在美國愛心家庭的接納下順利出養，展開全新的生活篇章。

新店耕莘醫院表示，蕾蕾故事始於10年前，她因疑似受虐被送至耕莘醫院接受照護，兒科醫護團隊為她提供無微不至關懷與專業照護。在這段期間團隊不僅滿足蕾蕾的身體需求，還在心理、情感層面給予支持，讓她在安全與充滿愛的環境下成長。

「蕾蕾就像我們的家人一樣，看到她健康、快樂地成長，並且迎來一個屬於自己的新家，是我們最大的成就與感動。」護理師表示，蕾蕾滿一歲生日的時候特地安排抓周儀式，期許健康成長、衣食無虞。也會利用下班時間陪她，教她練習翻身、學習走路、學習講話、哄睡覺、陪玩耍，讓她在醫院裡面也有家的感覺。

護理師說，因為怕她長期安置於醫院，造成發展遲緩，也安排去兒童發展中心做評估及療育，自掏腰包為蕾蕾買衣服、買玩具，每年過年過節的時刻也會包紅包買新衣討個吉利與平安。每當蕾蕾的生病的時候，護理師更焦急的像媽媽一樣，誠心禱告、乞求平安符，希望蕾蕾順利渡過每個難關，蕾蕾成長過程點滴，都將成為新店耕莘珍貴回憶。

新店耕莘表示，天主教醫院秉持著『愛主愛人、尊重生命』的精神，對於照護弱勢族群，責無旁貸，未來將持續為更多需要幫助的兒童提供服務。