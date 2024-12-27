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阿里山二延平步道即時影像 捕捉火流星精彩瞬間

中央社／ 嘉義縣27日電

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處今天說，二延平步道即時影像25日晚間意外捕捉火流星劃破夜空，在星空閃耀耀眼光芒，彷彿墜入雲海精彩畫面，為寧靜夜晚增添一抹驚艷。

阿管處昨天透過社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「阿里山新印象」，分享火流星劃過天際一瞬間影像。

阿管處表示，相較一般流星，火流星是體積較大的塵埃或碎石，亮度更高，停留時間更長，有時甚至空中炸裂，展現無與倫比的光輝。這次捕捉到的火流星彰顯自然壯美，成為阿里山夜空下難忘回憶。

阿管處說，民眾可在阿管處的影音頻道YouTube回顧天文奇景，頻道內還收錄日落雲海、夜間星空與磅礡雲瀑等經典自然景觀縮時攝影，讓觀眾不論身處何地，都能一覽阿里山迷人風貌。

奇景 社群 阿里山

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