生理期別只會喝溫開水 營養師提醒女性應少吃「4種食物」

每月一次的生理期時常帶給女性困擾，不僅腹部容易悶痛、腫脹，還會伴隨著水腫、情緒起伏大、注意力較差等問題。對此，營養師高敏敏在社群分享經期補充營養素的飲食需求，以及盡量少吃的5種食物，盼女性好好照顧自己。

營養師高敏敏日前在臉書粉專發文，提供女性經期三個階段的狀態，以及飲食建議。

一、經期前

易有代謝變差、水腫、焦慮、情緒起伏大及注意力較差等狀況，可多補充「好的蛋白質、鈣、鉀、色氨酸、膳食纖維」，（如香蕉、紅豆水、鮭魚、雞湯），能幫助平穩心情，維持排便順暢。

二、經期中

易有腹部悶脹、經痛、頭暈、軟便等狀況，可多補充「鈣質、薑類、莓果類、含果膠食物」，（如薑汁紅豆湯、藍莓、薑絲蛤蠣湯、黑巧克力），改善手腳冰冷、排除私密處細菌、幫助糞便成形。

三、經期後

身體在經期中流失鐵質、營養素，可多補充「鐵質、維生素C、溫和四物飲」，（如鴨血、牛肉、奇異果、四物飲、芭樂），幫助身體將剩餘經血排除乾淨，補足流失血液。

吳欣陵營養師也建議女性正逢生理期時，應盡少食用辛辣食物、油炸、精製糖及酒精，避免刺激腸胃、加速血液循環，影響經血量、腹痛、身體發炎等情況發生。