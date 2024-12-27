經典臺灣史史料《熱蘭遮城日誌》中譯本全新再版

17世紀隨著荷蘭東印度公司來到臺灣的外國人究竟都在做什麼？答案就藏在《熱蘭遮城日誌》中。這套紀錄臺灣荷治時期的重要史料，中譯本全套四大冊於2000年起至2011年間完成出版。今年是荷蘭東印度公司來到臺灣400年的時刻，臺南市政府文化局與國立臺灣歷史博物館攜手合作，重磅推出《熱蘭遮城日誌》中譯本再版，並於26日在成功大學勝利校區麗文校園書局舉辦《熱蘭遮城日誌》中譯本再版記者會，期許持續推動與深化17世紀的臺灣史研究量能。

南市文化局表示，《熱蘭遮城日誌》是以古荷蘭文撰寫而成，原始檔案保存於位在荷蘭海牙的國家檔案館中。中譯本首次面世是仰賴荷蘭、日本與臺灣等多國學者共同進行編輯工作，再由總統文化獎獲獎者、旅荷臺灣史學者江樹生進行荷文日誌的翻譯、註釋，集眾人之力才得以完成，是臺灣最早、最具規模及系統性的第一手史料，也是研究17世紀臺灣史的重要依據。此書出版後，臺南市文化局也在中研院兼任研究員許雪姬和翁佳音的建議和協助下將日記數位化，總計207萬字的日記收錄在中研院台史所「臺灣日記知識庫」中。2017年起開放迄2024年10月止，瀏覽累計已有805,155次，並有439本博、碩士論文曾經進行引用。

臺南市文資處表示，選擇在2024年推出《熱蘭遮城日誌》中譯本再版，不僅是年份本身即具有重要的歷史意義，是臺灣成為荷蘭在東亞主要商貿據點的時刻，也是臺灣自此捲入世界貿易體系運作的關鍵。同時也考量原本以四大冊的開本設計過於厚重，此次調整為10小冊，更便利於研究者與讀者攜帶和閱讀。

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