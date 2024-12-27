114年228連假離島機位 12/30上午9時起開放訂位
交通部民航局今天宣布，114年228連假的澎湖、金門、馬祖3離島管制航線機位，113年12月30日上午9時起開放訂位。
民航局發布新聞稿，114年228有3天連假，2月27日至3月3日為航空疏運期，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供958架次，共7萬3074個座位數，113年12月30日上午9時起開放訂位。
民航局指出，114年228連假3離島航線的運能為澎湖航線496架次、3萬4216個座位數；金門航線376架次、3萬2928個座位數；馬祖航線86架次、5930個座位數。
民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。
民航局提醒旅客，114年228連假，於尖峰時段2月27日至3月1日台灣出發往離島方向，及3月1日至3月3日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，使有限的空運資源獲得更有效利用。
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