武陵、福壽山農場人氣下墜? 江啟臣籲打開農場品牌
武陵農場與福壽山農場受0403花蓮地震，以及多次颱風侵襲影響，導致聯外道路偶有中斷，加上疫情解封後國人出國旅遊意願高，兩座農場今年的入園人數及住宿率皆呈現衰退情形，立法院副院長江啟臣今天現勘後表示，地處高山的兩座高山農場，風景環境優美，應讓農場品牌更廣為人知，帶動入園人潮。
副院長江啟臣指出，武陵農場與福壽山農場各有特色，例如櫻花季、茶葉、水果等，近年農場持續新建、整建住宿設施及環境，若能加以包裝、行銷，加上參山國家風景區管理處協助舉辦各種活動宣傳，打開農場品牌，應可提升國人旅遊意願。
江啟臣並說，過去武陵農場櫻花季期間，時常造成周邊交通壅塞，過多的旅客人潮導致賞櫻品質下降，然因位於高山地區，若遇天然災害、道路中斷，遊客前往旅遊意願容易受到影響，經過多年籌備經驗累積，武陵農場與各相關單位已形成默契共識，決定明年櫻花季管制期間為2月8日至2月23日，共計16天，籲請各單位保持密切橫向溝通及聯繫。
武陵農場指出，考量到明年櫻花季2月8日至9日為寒假的最後一個周末假期，遊客可能在寒假尾聲於管制期前衝一波，造成人、車潮湧入，為方便遊客規畫明年度賞櫻遊程，今日正式宣告將管制期提前至2月8日，結束日期仍訂為2月23日，籲想要上山賞櫻的旅客可以提早準備。
此外，遊客於非管制期期間來觀賞櫻花季，可多加利用電子門票購票入場；採取人潮分流，武陵農場收費票亭24HR營業，遊客可規畫提早入場，避免尖峰時刻入場人車數眾多。
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