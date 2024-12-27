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長者免健保費修法 各界疾呼應精密計算再決定

中央社／ 台北27日電

立法院今天預計三讀老人福利法部分條文修正草案，涉及65歲以上長者免繳健保費引關注。包括學界、醫界及民團都喊話不合理，少子女化加超高齡化雙重夾擊，應精密計算再決定。

立法院今天預計三讀老人福利法修正草案，包含讓所得稅級距未達20%的65歲以上長者免繳健保費，由中央政府補助，此修法引起各界關注，擔心有世代不公平的疑慮。

前副總統、中央研究院院士陳建仁下午出席一場肺癌活動，並在會前接受媒體聯訪表達自己立場。他說，現在有些縣市確實針對65歲以上長者免繳健保費，但這需要經過精密的精算才能執行。

陳建仁指出，全民健保是透過全民共同分擔保費，讓生病的人能夠獲得最好的照顧。然而，少子化問題日益嚴重，65歲以上的人口比例也逐漸增加。如果在缺乏充分評估的情況下推行這項政策，可能會對健保財務造成重大影響。因此，必須經過精算後再做最終決定，才是合理的做法。

中央研究院院士楊泮池也說，簡單來看，2025年台灣將進入超高齡社會，65歲以上的人口比例不斷上升，未來如果有接近一半的民眾不用繳健保費，那健保財務要如何承擔；雖然這項政策出於美意，但是否能夠長期承受，仍需要深思並進行精算。

台大醫院外科部主任陳晉興更直言，他認為以所得稅率級距當作門檻並不合理，65歲以上怎麼能算國民所得，「65歲以上很多人早就賺飽飽退休了，房子都在收租了。」他強調每個人都會老，使用者付費，年紀越大用越多，現在反而年長者不用錢，「這樣要叫年輕人怎麼辦？」

台灣健康聯盟籌備處召集人吳玉琴在另外一場活動中接受媒體聯訪時強調，老人只會越來越多，修法若通過形同開了一個錢坑，對健保發展沒有好處，本來財源就不足，健全的健保制度發展才能好好照顧長者，「不能讓健保倒啊！」

吳玉琴重申，應該要顧及世代公義公平，立法不能偏袒某一個族群，否則如何永續；當初是因為地方政府端選舉支票，籠絡特定選民可以理解，但應該要自行處理，現在卻通通推到中央買單，這樣很不合理且不負責任，保險的精神是每個人都要付保費，共同分攤風險、互助的概念，除非是經濟困難，否則不能少掉一群人不用付。（編輯：陳政偉）1131217

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