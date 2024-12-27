日本東京發布流感警報 疾管署籲：出發前先打疫苗

日本是台灣人旅遊熱門選擇，近期日本流感疫情大爆發，東京都時隔6年發布「流感流行警報」，台灣在本周也即將進入流行期。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，疾管署不會針對流感發布旅遊疫情警戒，但秋冬屬於呼吸道病毒流行季節，呼籲民眾盡快打疫苗，避免前往人潮密集之處，若在人潮密集處則可配戴口罩。

根據外媒報導，截至22日的一周內，東京各定點醫療機構通報的流感患者人數平均為40.02人，比上周的17.36人多了逾兩倍，超過警報基準的30人。此外，東京附近的神奈川縣、埼玉縣與千葉縣也都已發布流感警報，且當地部分藥局陸續出現藥品供不應求的現象。

曾淑慧說，秋冬是呼吸道病毒流行季節，能夠接種流感疫苗者應該盡快接種。我國目前提供新冠肺炎疫苗給6個月以上全民接種，流感疫苗目前則提供孕婦、50歲以上民眾、滿6個月以上的幼兒及學童等公費接種，並在明年1月1日起開放6個月以上全民接種。